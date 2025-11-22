US nagpatupad ng parusa sa 55 entidad at indibidwal na kaugnay sa Iran

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Inanunsyo ng Kagawaran ng Tesorero ng Estados Unidos noong Huwebes ng gabi na idinagdag nito ang isang bagong grupo ng mga indibidwal, kumpanya, barko, at eroplano sa listahan ng mga pinaparusahan, bilang pagpapatuloy ng presyur laban sa Iran.
Ang administrasyong Trump ay nagpatupad ng parusa sa mga entidad at indibidwal na sangkot sa pagbebenta ng petrolyo at produktong petrolyo ng Iran, na ayon sa kanila ay ginagamit ang kita upang suportahan ang mga umano’y grupong kaalyado ng Iran.
Ang bagong listahan ay sumasaklaw sa 14 indibidwal, 24 kumpanya, 10 barko, at 7 eroplano, lahat ay pinaparusahan sa ilalim ng iba’t ibang batas at executive orders ng US.
Kasabay nito, nagtalaga rin ang Kagawaran ng Tesorero ng 41 entidad, indibidwal, barko, at eroplano, upang higit pang palakasin ang kampanya laban sa mga eksport ng petrolyo at petrochemical ng Iran, at guluhin ang daloy ng pananalapi at mga operasyong pangkomersyo na sumusuporta sa mga aktibidad ng Iran, ayon sa MENAFN economic news website.
Ayon sa Kagawaran ng Estado ng US, ang mga pondong nalilikha mula sa kalakalan ng langis ay ginagamit upang suportahan ang mga umano’y grupong kaalyado ng Iran at bumili ng mga sistemang sandata na nagdudulot ng direktang banta sa mga puwersa ng US at mga kaalyado nito.
Kasama sa mga pinangalanang indibidwal ang mga mamamayan ng Singapore, Iran, at Canada. Ang mga kumpanyang tinarget ay nakabase sa iba’t ibang hurisdiksyon kabilang ang United Arab Emirates, Greece, Singapore, Liberia, Germany, Panama, India, at Iran.
Ayon sa administrasyong Trump, bahagi ang aksyong ito ng mas malawak na kampanya ng ekonomikong presyur laban sa Iran. Inaatasan din ng pamahalaan ng US ang mga kumpanyang Amerikano na nag-ooperate sa ikatlong bansa na sumunod sa mga parusang ito.
Sinikap ng US na pababain sa zero ang kita ng Iran mula sa langis, ngunit nabigo ang mga ilegal na pagsisikap na ito. Ipinakita ng mga datos mula sa iba’t ibang internasyonal na institusyon na sa kabila ng mas pinaigting na kampanya ng administrasyong Trump laban sa Iran, tumaas pa sa bagong rekord ang eksport ng krudo ng Iran patungong Tsina sa mga nakaraang buwan.
