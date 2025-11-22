Pagpapatuloy presensya at sagupaan ng mga ISIS sa Syria

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Pagtaas ng bilang ng mga pag-atake: Ayon sa mga ulat, muling nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ng mga elemento ng grupong terorista na ISIS (Daesh) at ng mga milisyang Syrian Democratic Forces (SDF) sa Syria. Sa kabuuan, umabot na sa 224 na insidente ng pag-atake ng ISIS mula sa simula ng taong ito sa hilaga at hilagang-silangan ng bansa.
Lugar ng labanan: Naganap ang armadong sagupaan sa Dhiban, sa paligid ng lalawigan ng Deir ez-Zor, matapos na paputukan ng ISIS ng mga rocket ang mga posisyon ng SDF.
Hiwalay na insidente: Sa isa pang pangyayari, inatake ng ISIS ang isang checkpoint ng mga pwersa ng internal security ng self-administration (kaugnay ng SDF) sa bayan ng Abriha, silangang Deir ez-Zor, na nagresulta sa palitan ng putok.
Pagpapatuloy ng presensya ng ISIS:
Bagaman opisyal na natalo ang ISIS sa Syria noong nakaraang mga taon, malinaw na nananatili ang kanilang presensya sa ilang rehiyon, lalo na sa Deir ez-Zor at mga lugar na malayo sa sentrong kontrol ng pamahalaan.
Kahinaan ng seguridad:
Ang patuloy na pag-atake ay nagpapakita ng kahinaan ng lokal na pamahalaan at ng SDF sa pagpapanatili ng seguridad. Ang mga checkpoint at base militar ay nananatiling target ng mga gerilya.
Epekto sa sibilyan:
Ang mga sibilyan sa hilaga at hilagang-silangan ng Syria ay patuloy na nabubuhay sa takot. Ang mga rocket attack at palitan ng putok ay nagdudulot ng pinsala sa kabuhayan, edukasyon, at kalusugan ng mga lokal na komunidad.
Dimensyong pulitikal:
Ang SDF ay suportado ng US at Kanluran, habang ang ISIS ay patuloy na nakikinabang sa mga puwang ng kapangyarihan at kaguluhan sa rehiyon. Ang sagupaan ay hindi lamang militar, kundi bahagi rin ng mas malawak na tunggalian sa pagitan ng mga lokal na pwersa, pamahalaan ng Syria, at mga dayuhang interes.
Komentaryo
1. Pagtaas ng bilang ng insidente (224): Ipinapakita nito na ang ISIS ay hindi pa tuluyang napipigil, at patuloy na nakakapag-organisa ng mga pag-atake.
2. Pagbabago ng taktika: Ang paggamit ng rocket at pag-atake sa checkpoints ay indikasyon ng gerilya-style warfare, na layong pahinain ang moral ng SDF.
3. Pandaigdigang implikasyon: Ang muling pag-usbong ng ISIS sa Syria ay maaaring magdulot ng bagong alalahanin sa internasyonal na komunidad, lalo na sa mga bansang may tropa o interes sa rehiyon.
Konklusyon
Ang ulat ay nagpapakita na ang ISIS ay nananatiling aktibong banta sa seguridad ng Syria, sa kabila ng mga deklarasyon ng pagkatalo nito. Ang 224 na pag-atake mula simula ng taon ay malinaw na senyales ng patuloy na krisis sa seguridad, na may direktang epekto sa mga sibilyan at sa katatagan ng rehiyon.
