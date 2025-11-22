Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Babala ng Ansarullah: Muli nilang pinaalalahanan ang Crown Prince ng Saudi Arabia na huwag pumasok sa panibagong digmaan sa Yemen. Ayon sa kanila, ang anumang bagong pakikipagsapalaran na pinupukaw ng US at Israel ay hahantong lamang sa pagkatalo.
Pahayag ni Abdullah al-Nuaimi: Sinabi ng miyembro ng political bureau ng Ansarullah na si bin Salman ay “hindi natuto mula sa walong taong tuloy-tuloy na agresyon,” isang digmaan na sinimulan ng Arab–US–Israel coalition, sa panahong wala pang kahit isang missile ang Yemen.
Dagdag na komento: Sa isang post sa platform na X, binanggit ni al-Nuaimi na “Itutulak siya ng Amerika sa gitna ng labanan at pagkatapos ay iiwan siya, gaya ng ginawa nila sa kaalyado niyang si Benjamin Netanyahu.”
Konteksto ng digmaan sa Yemen:
Ang digmaan sa Yemen ay nagsimula noong 2015, nang pamunuan ng Saudi Arabia ang isang koalisyon laban sa Ansarullah (kilala rin bilang Houthis). Sa loob ng walong taon, nagdulot ito ng isa sa pinakamalalang humanitarian crises sa mundo.
Babala ng Ansarullah:
Ang kanilang pahayag ay hindi lamang simpleng retorika, kundi isang mensahe na nakabatay sa karanasan. Sa kabila ng matinding pambobomba at blockade ng Saudi-led coalition, nanatiling matatag ang Ansarullah at patuloy na nakokontrol ang malaking bahagi ng hilagang Yemen, kabilang ang kabisera na Sana’a.
Pagbanggit sa US at Israel:
Ang pagtukoy sa Amerika at Israel bilang mga “nag-uudyok” ay nagpapakita ng pananaw ng Ansarullah na ang digmaan ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng mga dayuhang kapangyarihan, hindi lamang ng Saudi Arabia.
Pagbanggit kay Netanyahu:
Ang paghahambing kay Netanyahu ay simbolikong babala: na ang mga kaalyado ng US ay maaaring iwanan kapag hindi na kapaki-pakinabang. Ito ay mensahe ng kawalan ng tiwala sa pangmatagalang suporta ng Washington sa Riyadh.
Komentaryo
1. Pag-uulit ng kasaysayan: Ang babala ng Ansarullah ay nakabatay sa nakaraang walong taon ng digmaan, kung saan hindi nakamit ng Saudi ang inaasahang tagumpay.
2. Pagbabala sa pamumuno ni bin Salman: Ang pahayag ay direktang hamon sa kanyang pamumuno, na nagsasabing ang anumang bagong hakbang ay magiging kapahamakan.
3. Pagpapakita ng kumpiyansa: Sa kabila ng kahirapan ng Yemen, ipinapakita ng Ansarullah ang kumpiyansa na kaya nilang harapin ang anumang bagong agresyon.
4. Pandaigdigang implikasyon: Ang muling pag-init ng digmaan sa Yemen ay maaaring magdulot ng mas malawak na krisis sa rehiyon, lalo na sa seguridad ng Red Sea at pandaigdigang kalakalan.
Konklusyon
Ang babala ng Ansarullah laban kay bin Salman ay hindi lamang tungkol sa Yemen, kundi isang mas malawak na mensahe tungkol sa limitasyon ng kapangyarihan ng Saudi Arabia at kawalan ng garantiya sa suporta ng US at Israel. Kung magpapatuloy ang bagong digmaan, malaki ang posibilidad na ito’y magdulot ng parehong resulta: paglala ng humanitarian crisis at pagkabigo sa militar.
