Ano ang “Qualitative Military Edge ng US para ibigay sa KSA”?

Nakasaad ito sa batas ng US at ginagamit bilang batayan sa lahat ng arms sales sa rehiyon.
Layunin nitong tiyakin na kahit makakuha ng modernong armas ang ibang bansa, hindi nito matatalo ang kakayahan ng Israel.
Konteksto ng F‑35 Deal
Saudi Arabia: Nais makakuha ng F‑35 jets bilang bahagi ng pagpapalakas ng kanilang depensa, lalo na sa harap ng mga banta mula sa Iran at mga grupong kaalyado nito.
Israel: Mayroon nang F‑35I “Adir” na bersyon, na mas advanced dahil may eksklusibong access sa mga teknolohiya gaya ng electronic warfare systems, modernong armas, at AIM‑260 missiles.
US: Bagama’t handang magbenta sa Saudi, malinaw na ang bersyon ay “downgraded” upang hindi maapektuhan ang kalamangan ng Israel.
Pagsusuri
1. Balanseng kapangyarihan sa rehiyon:
Ang pagbebenta ng F‑35 sa Saudi ay maaaring magpalakas sa kanilang depensa, ngunit hindi nito mababago ang dominasyon ng Israel sa teknolohiyang militar.
2. Diplomasya ng US:
Pinapakita ng polisiya na ang US ay patuloy na nakaposisyon bilang pangunahing tagapagtanggol ng Israel, kahit na nangangahulugan ito ng limitadong suporta sa ibang kaalyado tulad ng Saudi Arabia.
3. Epekto sa Saudi:
Bagama’t makakakuha sila ng makabagong fighter jets, hindi ito magiging kasing husay ng bersyon ng Israel. Maaari itong magdulot ng kawalan ng tiwala sa relasyon ng Riyadh at Washington.
4. Mas malawak na implikasyon:
Ang ganitong polisiya ay nagpapatuloy ng tensyon sa rehiyon. Habang pinapanatili ng US ang kalamangan ng Israel, maaaring maramdaman ng ibang bansa na sila ay nasa “pangalawang antas” lamang sa mata ng Washington.
Konklusyon
Ang pagbebenta ng F‑35 sa Saudi Arabia ay isang halimbawa ng strategic balancing act ng US: nagbibigay ng suporta sa isang kaalyado, ngunit tinitiyak na ang Israel ay nananatiling may pinakamataas na antas ng kapangyarihan militar. Ang konsepto ng QME ay hindi lamang teknikal na usapin, kundi isang pundasyon ng pulitika at diplomasya ng US sa Gitnang Silangan.
