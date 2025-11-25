Naging “terorista” na rin si Maduro upang maisagawa ang pagpaslang sa kanya sa paraang legal!

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Inanunsyo ng Estados Unidos, sa paraang opisyal, na si Nicolás Maduro ay pinangalanan bilang pinuno ng isang organisasyong terorista at nagtakda sila ng gantimpalang 50 milyong dolyar kapalit ng pagkakahuli o pagkakapugot ng ulo niya.
Ayon sa mga midyang Kanluranin, maaari na ngayong magsagawa ng pag-atake ang Amerika laban sa Venezuela sa ilalim ng legal na dahilan ng “pakikipaglaban sa terorismo.
.................
328
