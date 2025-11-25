  1. Home
Naging “terorista” na rin si Maduro upang maisagawa ang pagpaslang sa kanya sa paraang legal!

25 Nobyembre 2025 - 19:43
News ID: 1754192
Inanunsyo ng Estados Unidos, sa paraang opisyal, na si Nicolás Maduro ay pinangalanan bilang pinuno ng isang organisasyong terorista at nagtakda sila ng gantimpalang 50 milyong dolyar kapalit ng pagkakahuli o pagkakapugot ng ulo niya.

Ayon sa mga midyang Kanluranin, maaari na ngayong magsagawa ng pag-atake ang Amerika laban sa Venezuela sa ilalim ng legal na dahilan ng “pakikipaglaban sa terorismo.

