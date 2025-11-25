Ang resolusyon ng Canada laban sa Iran ay isang pagtatangkang ilihis ang pansin mula sa madilim nitong rekord sa karapatang pantao at sa pakikilahok s

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa Pakikipanayam ng ABNA24 kay Robert Fantina, propesor sa Unibersidad ng Waterloo:
“Sinisikap ng pamahalaan ng Canada na pagtakpan ang sarili nitong pakikipagsabwatan sa pagpatay ng sambayanan sa mga Palestino sa Gaza sa pamamagitan ng pagkubli sa likod ng maskara ng ‘karapatang pantao.’”
“Naniniwala nang walang pag-aalinlangan ang mga opisyal ng pamahalaang Kanadyano na kung maituro nila ang daliri ng paratang sa ibang bansa, hindi mapapansin ng kanilang mga mamamayan ang mga makasaysayan at nagpapatuloy na krimen ng Canada.”
“Ang resolusyong ito ay nagbibigay lamang sa mga mapagpaimbabaw na opisyal ng gobyerno ng Canada ng pagkakataong magpamalas, sa panlabas, ng umano'y pag-aalala para sa karapatang pantao.”
“Batay sa resolusyong ito sa mga paratang, parunggit, at propaganda; at ang tanging hangad ng mga opisyal ng Canada ay ang makuha ang pagkunsinti ng Estados Unidos.”
