Ang pag-atake ng Israel sa Timog Dahiya ay isang pagsubok na pahinain ang limang-puntong inisyatiba ng Pangulo ng Lebanon

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ang kamakailang pag-atake sa Timog Dahiya ng Beirut at ang pagpaslang sa isa sa mga mataas na pinunong komandante ng Hezbollah ay inilarawan ng isang mataas na opisyal ng Lebanon bilang isang pagtatangkang pahinain ang limang-puntong inisyatiba ng Pangulo at pigilan ang pag-atras ng hukbong Israeli mula sa mga pinag-aagawang teritoryo.
Ayon sa kanya, hindi naghahangad ng digmaan ang Lebanon; ang layunin nito ay ihinto ang mga pagsalakay ng rehimeng Zionista at simulan ang proseso ng negosasyon sa pamamagitan ng pandaigdigang pagmo-moderate.
Binigyang-diin ng naturang mataas na opisyal na ang inisyatiba ng Pangulo ng Lebanon ang nagdulot ng pag-aalala sa Israel, sapagkat ito’y humahadlang sa layunin ng Tel Aviv na panatilihin ang okupasyon at magtatag ng isang “buffer zone” sa mga hangganan.
Ipinahayag din niya na isang mataas na opisyal ng Iran ang nagbabala na walang interes ang Israel sa anumang negosasyon at, sa pamamagitan ng patuloy na presyon, ito ay naghahangad na ipataw sa Lebanon ang isang kalagayang higit pa sa karaniwang normalisasyon.
