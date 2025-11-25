Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matinding Tugon ng Caracas sa mga Paratang ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Israel.
“Ang pangalang Venezuela ay napakalaki upang lumabas mula sa iyong maruming bibig.”
Si Yván Gil, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Venezuela, ay tumugon sa mga paratang ni Gideon Sa’ar, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng rehimeng Zionista, sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang isang “kriminal sa digmaan” at binigyang-diin na dapat siyang humarap sa pandaigdigang sistemang panghukuman dahil sa umano’y mga krimen laban sa mga Palestinian.
Ibinigay niya ang naturang pahayag matapos igiit ni Sa’ar na ang Venezuela ay nagdudulot umano ng krisis ng mga refugee at nakikipag-ugnayan sa mga grupong panlaban, na aniya’y nakapagpapahina sa katatagan ng rehiyon.
Tugon ng Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Venezuela kay Sa’ar:
“Napakalaki ng pangalang Venezuela para lumabas sa iyong maruming bibig. Kami ay isang bansa na nakikipaglaban para sa aming soberanya at nagtatanggol sa karapatang pantao at sa batas internasyonal. Hindi namin pinahahalagahan ang iyong opinyon. Ang tanging mahalaga ay ang katotohanang, sa huli, kailangan mong humarap sa internasyonal na hukuman upang pagbayaran ang iyong mga ginawa.
