Pahayag na labis ni Erdogan: Ang Turkey ay tagapagmana sila nina Ibn Sina at Luqman al-Hakim? + Video

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Recep Tayyip Erdogan, Pangulo ng Turkey: Na bilang mga tagapagmana ng isang dakilang sibilisasyon at ng isang heograpiyang may likas na kakayahang magpagaling, dapat nating makilala ang ating tunay na posisyon at maunawaan ang ating tungkulin.
Huwag nating kalimutan na tayo ang mga tagapagmana nina Luqman al-Hakim at Ibn Sina, ang mga personalidad na naglatag ng pundasyon ng medisina sa Kanluran.
Ayon pa sa kanya, ang ating mga ninuno ay nagbigay ng mga institusyonal na solusyon para sa paglalakbay ng sangkatauhan tungo sa kagalingan at paggamot.
Sa mga panahong ito, ang digmaan ng naratibo at tunggalian hinggil sa pangkulturang pagkakakilanlan ay higit na nagiging lantad kaysa dati; at nagiging malinaw na may ilang bansa na walang pagpipigil sa pag-aangkin ng ating mga makasaysayang personalidad at dakilang tagapag-ambag sa sibilisasyon, at ginagawa pa nila itong paksa ng kanilang mga kuwento, pelikula at serye. Sa isang larangang kung saan ang bawat bansa ay buong lakas na ipinagtatanggol ang kanilang pamana, ang ating mga tagapamahala sa larangan ng kultura ay tila nalulugmok sa katahimikan at kawalang-kibo, na para bang hindi nila naririnig ang ganitong uri ng makasaysayang pag-agaw o nauunawaan ang kahalagahan nito.
