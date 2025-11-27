Nauwi sa ganap na deadlock ang ikalawang yugto ng negosasyon ukol sa tigil-putukan sa Gaza

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa isang media outlet na Zionista, ang dahilan ng pagkabigo ng pag-uusap ay ang pagtutol ng Tel Aviv sa ganap na pag-atras mula sa Gaza Strip at ang pagtanggi naman ng Hamas na isuko ang kanilang mga armas. Dahil dito, ang negosasyon para sa ikalawang yugto ng ceasefire ay humantong sa ganap na pagkabagabag at kawalan ng pag-usad.
Iniulat ng Haaretz na ang Estados Unidos ay hindi naglalapat ng totoong at epektibong presyon sa rehimeng Zionista, at ito ang lalong nagpalala sa kasalukuyang deadlock. Dagdag pa, ang internasyonal na pwersang inaasahang papasok sa Gaza ay wala pa ring malinaw na mandato o saklaw ng kapangyarihan.
Ayon sa mga pinagmulan ng naturang media, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng muling pagtatayo ng Gaza. Hindi pa sinisimulan ang pag-alis ng mga gumuhong labi at hindi pa rin nahuhukay ang mga bangkay ng libo-libong martir na nasa ilalim ng mga guho. Samantala, ang mga residente ng Gaza Strip ay nahaharap sa napakahirap na kalagayang makatao dahil sa malakas na pag-ulan at patuloy na paghihigpit sa pagpasok ng tulong humanitarian.
MAIKLING ANALITIKAL NA PUNA
Ang kabiguan ng ikalawang yugto ng ceasefire negotiations ay nagpapakita ng malalim at istrukturang banggaan ng dalawang pangunahing kundisyon: ang pangangailangan ng Israel para sa kontrol at presensya sa Gaza, at ang pagtutol ng Hamas na magdisarma sa gitna ng nagpapatuloy na pagkubkob. Dahil dito, halos imposibleng makamit ang isang napapanatiling kasunduan nang walang malaking internasyonal na presyon o radikal na pagbabago sa posisyon ng dalawang panig.
Ang kakulangan ng malinaw na mandato para sa inaasahang internasyonal na puwersa ay nagpapahiwatig na walang konkretong plano para sa post-war governance o seguridad sa Gaza. Sa gitna nito, nananatili ang malaking panganib ng paglala ng humanitarian crisis, lalo na habang hindi pa naisasagawa ang debris clearing at retrieval ng mga bangkay—mga prosesong kritikal sa anumang pagsisimula ng rehabilitasyon.
Ang kawalang-kumilos ng internasyonal na komunidad, lalo na ng mga pangunahing makapangyarihang bansa, ay nagpapalalim sa krisis at nagpapahina sa anumang tsansang makamit ang makatarungan at pangmatagalang solusyon.
