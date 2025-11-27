Gaano karaming langis ang binibili ng China mula sa Iran?

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ulat ng Bloomberg: Ang dami ng krudong langis ng Iran na nakaimbak sa mga oil tanker na nananatili sa dagat ay umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng dalawang taon at kalahati. Ipinapahiwatig nito ang pagbaba ng demand mula sa China, na siyang pinakamalaking mamimili ng langis ng Iran.
Ipinapakita ng datos mula sa kumpanya sa impormasyon sa pagpapadala na Kpler na humigit-kumulang 52 milyong bariles ng langis ng Iran ang nakaimbak sa mga floating storage sa dagat, ang pinakamataas na tala mula noong Mayo 2023. Tinatayang kalahati ng daming ito ay matatagpuan malapit sa karagatan ng Malaysia. Ang bilang na ito ay halos doble kumpara sa iniulat isang buwan na ang nakalipas.
MAIKLING ANALITIKAL
Ang pagdami ng krudong langis ng Iran na nakaimbak sa mga tanker sa dagat ay malinaw na indikasyon ng paghina ng pag-angkat ng China—isang pangunahing haligi ng balangkas ng eksportasyon ng enerhiya ng Iran. Maaaring ito’y epekto ng pansamantalang pagbaba ng demand ng China dahil sa mga pang-ekonomiyang salik, mas istriktong energy diversification strategy, o pag-iwas sa posibleng sanctions pressure.
Ang pagdoble ng volume sa loob lamang ng isang buwan ay nagmumungkahi na nahihirapan ang Iran na agad maibenta ang sobrang supply, na maaaring magdulot ng epekto sa presyo, liquidity, at estratehikong kapasidad ng bansa sa merkado ng langis. Dagdag pa rito, ang konsentrasyon ng floating storage malapit sa Malaysia ay nagpapakita ng pagpili sa rutang mas ligtas sa inspeksyon at sanctions risk, ngunit hindi nito nalulutas ang hamon ng pagbawas sa demand mula sa pangunahing kliyente.
Sa kabuuan, ang sitwasyon ay maaaring magtulak sa Iran na maghanap ng alternatibong merkado, magbigay ng diskwento, o baguhin ang estratehiya sa eksportasyon upang mapanatili ang kompetisyon sa rehiyonal at pandaigdigang merkado ng enerhiya.
