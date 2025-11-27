Nagsagawa ang hukbong sandatahan ng Venezuela ng mga pagsasanay at maniobrang pambansa para sa depensa ng bansa

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa gitna ng tumitinding tensiyon sa pagitan ng Venezuela at Estados Unidos, pinalalakas ng Venezuelan Armed Forces ang kanilang kahandaan at ibinabahagi sa social media ang mga larawan at video upang ipakita ang kanilang kakayahan.
Kabilang sa mga larawang ito ang paglipad ng mga fighter jets sa mababang altitude sa ibabaw ng mahahalagang siyudad, gayundin ang mga live-fire exercises sa baybayin. Ayon sa mga eksperto, ang mga aktibidad na ito ay hindi lamang naglalayong palakasin ang moral ng publiko, kundi upang makuha rin ang atensiyon ng pandaigdigang komunidad.
Pinalalakas din ng pamahalaan ng Venezuela ang kanilang defensive posture, partikular na sa paligid ng kabisera, Caracas. Kabilang dito ang paglalagay ng mga konkretong harang sa kahabaan ng Caracas–La Guaira highway—isang kritikal na ruta na nag-uugnay sa Caracas at sa Caribbean coast—upang magkaroon ng pagkaantala sa posibleng pag-usad ng anumang puwersang kaaway.
MAIKLING ANALITIKAL
Ang mga ipinakitang maniobra ng Venezuela ay posibleng nagsisilbing estratehikong mensahe sa loob at labas ng bansa. Sa panloob, layon nitong palakasin ang pambansang pagkakaisa at kumpiyansa sa sandatahang lakas sa panahon ng lumalalang tensiyon sa Amerika. Sa panlabas naman, malinaw na ipinapadala ng Venezuela ang mensahe na handa itong ipagtanggol ang sarili laban sa anumang potensyal na interbensiyon at na may kakayahan itong magsagawa ng masinsinang depensa lalo na sa mga kritikal na ruta tulad ng Caracas–La Guaira corridor.
Gayunpaman, ipinapakita rin ng mga hakbang na ito ang antas ng pag-aalala ng pamahalaan hinggil sa posibleng eskalasyon. Ang paglalagay ng mga harang, pagpapakita ng air power, at coastal firing drills ay madalas na ginagawa ng mga bansang nakakaramdam ng agarang banta. Sa huli, ang mga hakbang na ito ay nagsisilbing sabayang pagpapakita ng lakas at indikasyon ng patuloy na pagtaas ng tensiyon sa rehiyon.
