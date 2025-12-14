Pagtaas ng pagpatay sa mga sibilyang Kristiyano sa Silangang Congo ng sangay ng ISIS sa Gitnang Aprika

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Mula Enero 2025 hanggang sa kasalukuyan, hindi bababa sa 967 sibilyan, karamihan ay mga Kristiyano, ang napatay sa mga pag-atake ng sangay ng ISIS na kilala bilang “Allied Democratic Forces” (ADF) sa Silangang Congo. Ang mga pag-atakeng ito, na may ideolohikal na motibasyon, ay lalong tumindi kasabay ng mga pinagsamang operasyon ng mga hukbo ng Congo at Uganda, na nagbunsod upang ang lalawigan ng Hilagang Kivu ay maging sentro ng karahasan.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Panlipunan: Ang pagtutok sa mga Kristiyano ay nagpapakita ng layuning maghasik ng takot at hatiin ang lipunan batay sa relihiyon.
Dimensyong Pangseguridad: Sa halip na mapahina ang ADF, ang mga operasyong militar ng Congo at Uganda ay tila nag-udyok ng mas mararahas na tugon laban sa mga sibilyan.
Dimensyong Pampulitika at Rehiyonal: Ang ugnayan ng ADF sa ISIS ay nagpapakita ng paglawak ng mga pandaigdigang network ng terorismo sa Aprika.
Dimensyong Pangmatagalan: Ang patuloy na karahasan ay nagbabadya ng mas malalim na kawalan ng katatagan sa rehiyon ng Gitnang Aprika.
………….
328
Your Comment