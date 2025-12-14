Qatar, magiging tagapagtatag ng isang pulong para sa pagbuo ng puwersang internasyonal sa Gaza!

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Isang pulong upang talakayin ang pagbuo ng puwersang internasyonal para sa paglalagay sa Gaza Strip ay gaganapin sa Doha, kabisera ng Qatar.
Ayon sa mga opisyal ng Amerika, ang pulong ay idaraos sa Martes na may paglahok ng U.S. Central Command (CENTCOM).
Ang pagdaraos ng pulong na ito ay nagaganap habang ang planong pangkapayapaan ng Amerika para sa Gaza, na tinatawag na “Kapayapaan ni Trump,” ay hindi pa nakapasok sa ikalawang yugto ng pag-uusap, at ang rehimeng Siyonista ay paulit-ulit na lumabag sa kapayapaang ito.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Diplomatiko: Ang pagpupulong sa Doha ay nagpapakita ng papel ng Qatar bilang tagapamagitan sa mga usaping rehiyonal.
Dimensyong Pangseguridad: Ang ideya ng puwersang internasyonal ay naglalayong magbigay ng presensya at kontrol sa Gaza Strip.
Dimensyong Pampulitika: Ang pagtukoy sa “Kapayapaan ni Trump” ay nagpapakita ng ugnayan ng mga hakbang ng Amerika sa sitwasyon sa Gaza, ngunit binibigyang-diin din ang paulit-ulit na paglabag ng Israel.
Dimensyong Panrehiyon: Ang pagsasama ng CENTCOM ay nagpapakita ng mas malawak na interes ng militar ng Amerika sa rehiyon, na maaaring magdulot ng bagong dinamika sa ugnayan ng mga bansa sa Gitnang Silangan.
………….
328
Your Comment