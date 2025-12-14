Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Matapos alisin ng Estados Unidos ang mga parusa laban sa eksport ng “potash” ng Belarus, 123 bilanggo ang pinalaya, kabilang ang isang nagwagi ng Gantimpalang Nobel para sa Kapayapaan at isa sa mga pinuno ng oposisyon.
Si Alexander Lukashenko, Pangulo ng Belarus, ay nagpalaya ng 123 bilanggo kabilang sina Ales Bialiatski, nagwagi ng Gantimpalang Nobel para sa Kapayapaan, at Maria Kalesnikava, isang kilalang lider ng oposisyon, matapos alisin ng Amerika ang parusa laban sa potash—isa sa mahahalagang eksport ng bansa.
Ang pahayag na ito ay inilabas matapos ang dalawang araw na negosasyon ni Lukashenko kasama ang sugo ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos; ito ang pinakabagong hakbang sa diplomasya mula nang simulan ng administrasyong Trump ang pakikipag-usap sa Pangulo ng Belarus.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Diplomatiko: Ang pagpapalaya ng mga bilanggo ay malinaw na kaugnay sa pag-alis ng parusa, na nagpapakita ng ugnayan sa pagitan ng presyur pang-ekonomiya at mga konsesyon pampulitika.
Dimensyong Panlipunan: Ang paglalaya sa mga kilalang personalidad tulad nina Bialiatski at Kalesnikava ay may simbolikong bigat, na maaaring magpalakas sa kilusang oposisyon at magbigay ng pag-asa sa lipunang sibil.
Dimensyong Pang-ekonomiya: Ang potash bilang pangunahing eksport ay sentral sa ekonomiya ng Belarus; ang pag-alis ng parusa ay nagbukas ng puwang para sa mas maluwag na kalakalan.
Dimensyong Pampulitika: Ang papel ng Estados Unidos, partikular ng administrasyong Trump, ay nagpapakita ng paggamit ng diplomasya at negosasyon bilang kasangkapan sa paghubog ng mga desisyon ng Belarus.
………….
328
Your Comment