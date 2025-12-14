Pahayag ng Hamas sa ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag: “Bagyong Al-Aqsa” ay isang matatag na yugto sa landas ng pakikibaka laban sa mga mananakop na

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang Islamic Resistance Movement (Hamas) ay naglabas ng pahayag ngayong Linggo sa okasyon ng ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag nito:
Dumarating ang anibersaryong ito habang mahigit dalawang taon na ang lumipas mula sa mabangis na pananalakay, digmaang may katangian ng paglipol, gutom, at walang kapantay na pagkawasak na hindi pa nasaksihan ng kasaysayan, laban sa mahigit dalawang milyong tao na nakapaloob sa pagkubkob sa Gaza Strip. Gayundin, ang anibersaryong ito ay sumasabay sa dalawang taon ng sistematikong krimen laban sa ating bayan sa West Bank at sinakop na Jerusalem, at sa mga planong naglalayong aneksasyon ng mga lupain, pagpapalawak ng mga pamayanang kolonyal, at Judaization ng Masjid al-Aqsa.
Sa loob ng dalawang taon, ang ating dakilang sambayanan, kasama ang matapang na paglaban, ay nakipagsagupaan sa mabangis na pananalakay na ito nang may bakal na determinasyon, alamat na pagtitiis, at kabayanihang pambihira sa makabagong kasaysayan.
Sa ika-38 anibersaryo ng aming mahalagang pagkakatatag, ginugunita namin ang mga tagapagtatag na lider, sa pangunguna ng martir na Imam Ahmad Yassin, at ang mga espiritu ng dakilang mga lider na martir ng “Bagyong Al-Aqsa”: Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, Saleh al-Arouri, at Mohammed al-Deif, kasama ang kanilang mga kapatid na martir sa pamumuno ng kilusan. Ang mga mahal na ito ay nasa puso ng kabayanihang labanan, kasama ang mga anak ng kanilang sambayanan. Ginugunita rin namin ang mga karaban ng mga martir ng ating bayan sa Gaza Strip, West Bank, Jerusalem, at sa mga lupain na sinakop noong 1948, gayundin sa mga kampo ng mga refugee at sa labas ng mga sinakop na teritoryo, at lahat ng martir ng ating Ummah na ang dugo ay nakipag-isa sa dugo ng ating sambayanan.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Pampulitika: Ang pahayag ay naglalayong ipakita ang pagpapatuloy ng Hamas bilang kilusang panlaban sa loob ng apat na dekada.
Dimensyong Pangkasaysayan: Ang paggunita sa mga tagapagtatag at mga martir ay nagbibigay ng simbolikong bigat sa anibersaryo.
Dimensyong Retorikal: Ang paggamit ng mga salitang gaya ng alamat na pagtitiis at kabayanihang pambihira ay nagpapalakas ng imaheng heroiko ng kilusan.
Dimensyong Panlipunan: Ang pagbibigay-diin sa pagkakaisa ng sambayanan at mga martir ay naglalayong palakasin ang kolektibong identidad at moral ng mga tagasuporta.
