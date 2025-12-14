Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Binanggit ni “Yuri Ushakov,” aide ng Pangulo ng Rusya, na ang Moscow ay papayag lamang sa tigil-putukan matapos umatras ang mga puwersang Ukrainian mula sa mga bahagi ng rehiyong “Donetsk” na nananatili pa rin sa kanilang kontrol.
Sinabi ni Ushakov sa pahayagang pang-ekonomiya na “Kommersant” na ang pulisya at mga puwersa ng National Guard ng Rusya ay mananatili sa Donbas sa silangang Ukraine, kahit pa ang ilang bahagi nito ay gawing demilitarisadong sona sa ilalim ng isang posibleng plano ng kapayapaan—isang kahilingan na malamang na tanggihan ng Ukraine habang humahaba ang negosasyong pinamumunuan ng Amerika.
Nagbabala ang aide ng Pangulo ng Rusya na ang pagsisikap na makamit ang kompromiso ay maaaring tumagal nang matagal, at binigyang-diin na ang mga mungkahi ng Amerika, na isinasaalang-alang ang mga kahilingan ng Rusya, ay “lalong lumala” matapos ang mga pagbabago na iminungkahi ng Ukraine at ng mga kaalyado nitong Europeo.
Aniya: “Hindi namin alam kung anong mga pagbabago ang kanilang ginagawa, ngunit malinaw na ang mga ito ay hindi para sa ikabubuti ng sitwasyon.” Dagdag pa niya, matindi nilang ipagpapatuloy ang pagbibigay-diin sa kanilang mga konsiderasyon.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Diplomatiko: Ang kundisyon ng Rusya para sa tigil-putukan ay nakatuon sa teritoryal na kontrol, partikular sa Donetsk.
Dimensyong Pangseguridad: Ang pananatili ng pulisya at National Guard ng Rusya sa Donbas kahit sa ilalim ng planong demilitarisasyon ay nagpapakita ng intensyon na mapanatili ang presensya at impluwensiya.
Dimensyong Pampulitika: Ang pagtutol sa mga pagbabago ng Ukraine at mga kaalyado sa Europa ay nagpapakita ng tensyon sa negosasyon at kawalan ng tiwala.
Dimensyong Retorikal: Ang paggamit ng mga salitang gaya ng lalong lumala at hindi para sa ikabubuti ay nagpapakita ng matinding kritisismo sa mga panukala ng kabilang panig.
