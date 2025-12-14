Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Abu Ali al-Askari», pinunong pangseguridad ng Kata’ib Hezbollah ng Iraq, ay nagbigay-diin:
Para sa pakikitungo kay Mark Sawaya, hindi na kailangang makialam ang Kata’ib Hezbollah; ang matatapang na kabataang Iraqi mismo ang magbabalik sa kanya nang may kahihiyan sa parehong tiwaling mundo ng alak at ipinagbabawal na gamot.
Makabubuti para sa mga opisyal ng Iraq, lalo na ang mga kleriko, na putulin ang anumang ugnayan sa taong ito na tinaguriang taksil at tiwali; kung hindi, ituturing sila ng opinyong publiko bilang mga taksil at kasangkapan sa kamay ng kriminal na si Trump.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Retorikal: Ang pahayag ay gumagamit ng matitinding salita (taksil, tiwali, kahihiyan) upang magbigay ng babala at magtakda ng malinaw na hangganan sa ugnayan.
Dimensyong Pampulitika: Ang babala ay nakatuon sa mga opisyal at kleriko ng Iraq, na binibigyang-diin ang panganib ng pagkakaugnay sa isang indibidwal na itinuturing na kaaway.
Dimensyong Pang-imahen: Ang paggamit ng mga metapora tungkol sa “mundo ng alak at droga” ay naglalayong magpinta ng negatibong larawan ng taong tinutukoy.
Dimensyong Panlipunan: Ang pagtawag sa “kabataang Iraqi” bilang pangunahing tagapagtanggol ay nagpapakita ng pagbibigay-diin sa papel ng masa sa pagpapanatili ng dangal at soberanya.
