Larawan ng mga martir na sina Ismail Haniyeh at Raed Hussein Saad

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Si Martir Raed, isa sa mga mataas na kumander ng Hamas, ay nag-alay ng buhay kahapon sa Gaza matapos ang pag-atake ng rehimeng Siyonista.
Ang kanyang pagkamartir ay naganap eksaktong isang araw bago ang ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag ng Hamas.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Pangkasaysayan: Ang pagkamartir ni Raed ay naganap sa isang makasaysayang sandali, na tumutugma sa anibersaryo ng Hamas.
Dimensyong Pampulitika: Ang ulat ay naglalagay ng diin sa tunggalian sa Gaza at sa papel ng mga kumander ng Hamas.
Dimensyong Simboliko: Ang sabayang pangyayari ng pagkamartir at anibersaryo ay maaaring magbigay ng mas matinding kahulugan sa mga tagasuporta ng kilusan.
………….
328
Your Comment