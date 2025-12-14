  1. Home
Larawan ng mga martir na sina Ismail Haniyeh at Raed Hussein Saad

14 Disyembre 2025 - 12:35
Si Martir Raed, isa sa mga mataas na kumander ng Hamas, ay nag-alay ng buhay kahapon sa Gaza matapos ang pag-atake ng rehimeng Siyonista.

Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :-  Si Martir Raed, isa sa mga mataas na kumander ng Hamas, ay nag-alay ng buhay kahapon sa Gaza matapos ang pag-atake ng rehimeng Siyonista.

Ang kanyang pagkamartir ay naganap eksaktong isang araw bago ang ika-38 anibersaryo ng pagkakatatag ng Hamas.

Maikling Pagsusuri

Dimensyong Pangkasaysayan: Ang pagkamartir ni Raed ay naganap sa isang makasaysayang sandali, na tumutugma sa anibersaryo ng Hamas.

Dimensyong Pampulitika: Ang ulat ay naglalagay ng diin sa tunggalian sa Gaza at sa papel ng mga kumander ng Hamas.

Dimensyong Simboliko: Ang sabayang pangyayari ng pagkamartir at anibersaryo ay maaaring magbigay ng mas matinding kahulugan sa mga tagasuporta ng kilusan.

