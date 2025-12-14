Ayon sa ulat na iniulat ng Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA :- Ang mga patakaran ng White House ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa optimism sa Isang miyembro ng Komisyon sa Pambansang Seguridad at Patakarang Panlabas ng Majlis (Parlamento ng Iran):
Kung nais ng Amerika na gumawa ng hakbang sa landas ng pagbabayad-pinsala, ang una nitong aksyon ay dapat ang paghingi ng paumanhin sa pag-atake laban sa Iran at ang pagbabayad sa mga pinsalang idinulot. Ito ay aming legal na karapatan na dapat ipursige batay sa mga pandaigdigang regulasyon.
Ako ay sa prinsipyo ay hindi optimistiko hinggil sa Amerika, sapagkat ang patakaran ng bansang ito ay nakabatay sa panlilinlang, tusong pamamaraan, at kasinungalingan—na hindi nag-iiwan ng anumang puwang para sa pag-asa.
Maikling Pagsusuri
Dimensyong Diplomatiko: Ang pahayag ay nagtatakda ng malinaw na kundisyon para sa anumang muling negosasyon—ang paghingi ng paumanhin at pagbabayad-pinsala.
Dimensyong Legal: Ang pagtukoy sa “legal na karapatan” ay nagpapakita ng pag-angkin sa internasyonal na batas bilang batayan ng posisyon.
Dimensyong Pampulitika: Ang kawalan ng tiwala sa Amerika ay binibigyang-diin sa pamamagitan ng paglalarawan sa mga patakaran nito bilang nakabatay sa panlilinlang at kasinungalingan.
Dimensyong Retorikal: Ang paggamit ng matitinding salita (panlilinlang, kasinungalingan) ay naglalayong magpatibay ng posisyon at magbigay ng babala sa publiko.
