Eksperto mula sa Turkey: Ipinakita ng Iran ang Tunay na Lakas Nito sa loob ng 12-Araw na Digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang eksperto mula sa Turkey ang nagkomento tungkol sa 12-araw na digmaan:
"Sa unang pagkakataon, inilatag ng Iran ang bahagi ng kabuuang kapasidad ng kanilang pwersang panlaban at bawat tama ay ginamit upang matuto at paunlarin ang kanilang kakayahan."
Dagdag pa niya:
"Ipinapakita ng sitwasyong ito na ang imahe ng Israel na matatag at hindi matitinag na 'shield' na kanilang ipinapakita sa publiko ay sa katotohanan ay may kondisyon at limitado. Sa senaryo ng masinsin at matalinong pag-atake, mula Tel Aviv hanggang Haifa, walang lugar na ganap na ligtas."
Bilang karagdagan, binigyang-diin ng eksperto:
"Humigit-kumulang 70% ng mga interception ay isinagawa gamit ang mga sistemang Amerikano, na nagpapahiwatig na hindi kayang ipagpatuloy ng Israel ang labanan nang higit pa sa ilang araw gamit lamang ang sariling mga resources. Mali ang pagtataya ng Israel sa iba't ibang arsenal ng Iran, mula sa missile hanggang sa drone, pati na rin sa kakayahan nitong mabilis na umangkop sa sitwasyon."
Pinalawak na Pagsusuri at Komentaryo
1. Pagpapakita ng Tunay na Kakayahan ng Iran:
Ayon sa eksperto, ipinakita ng Iran ang kakayahan nito sa modernong digmaan sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang buong potensyal na may mabilis na pagkatuto mula sa bawat pagkilos. Ang konsepto ng adaptive warfare ay nagiging malinaw sa kasong ito.
2. Limitasyon ng Imahe ng Israel:
Ang karaniwang inilalarawan ng Israel bilang "impenetrable shield" ay napatunayan na may kahinaan sa ilalim ng concentrated at well-coordinated na pag-atake. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang seguridad ay relatibo at nakadepende sa kakayahang tumugon sa modernong digmaan.
3. Depensang Amerikano at Dependensya ng Israel:
Ang pagkakaroon ng 70% ng interception sa tulong ng teknolohiyang Amerikano ay nagpapakita ng limitasyon ng indigenous defense systems ng Israel. May indikasyon ito na sa mas mahabang labanan, kakailanganin nila ang external support.
4. Kahalagahan ng Multi-Domain Warfare:
Ang paggamit ng missile, drone, at mabilis na adaptive capabilities ng Iran ay nagbigay ng leksyon sa iba pang bansa na ang modernong digmaan ay hindi lamang nakasalalay sa dami ng armas kundi sa kakayahang mabilis na mag-adjust sa taktika at sitwasyon.
