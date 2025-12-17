Video | Hindi Pangkaraniwan: Pahayag ng Senior Reporter ng Channel 14 ng Israel Tungkol sa Pandaigdigang Alon ng Galit Laban sa mga Zionista

Isang natatanging pahayag mula kay Libi Alon, senior reporter ng Channel 14 ng Israel. "Mukhang tayo ay nasa gitna ng Ikatlong Intifada; pagkatapos ng insidente sa Australia, muling inatake ng mga tagasuporta ng Hamas ang pagdiriwang ng Hanukkah ng mga Hudyo sa Netherlands. Sa kasamaang-palad, ito ay hindi magandang senyales, at ang Ikatlong Intifada ay unti-unting nabubuo—at ito pa lamang ang simula!"
Dagdag pa niya:
"Ang mga tao sa buong mundo ay laban sa amin, at ang presyon ay patuloy na tumataas araw-araw."
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagkilala sa Pandaigdigang Galit:
Binibigyang-diin ng reporter ang lumalaking pandaigdigang pakiramdam ng galit at hindi pagsang-ayon laban sa mga aksyon ng Israel. Ang mga insidente sa Australia at Netherlands ay nagpapakita ng isang pattern ng pagtutol at protesta.
2. Ikatlong Intifada:
Ang paggamit ng term na “Ikatlong Intifada” ay nagpapahiwatig ng potensyal na mas malawak at mas organisadong kilos ng protesta, na maaaring magkaroon ng implikasyon sa seguridad at diplomatikong relasyon sa internasyonal.
3. Pangmatagalang Epekto sa Imahe ng Israel:
Ang patuloy na presyur mula sa pandaigdigang komunidad ay maaaring magdulot ng reputational at politikal na hamon sa Israel, lalo na sa mga bansa at organisasyon na tumututol sa mga aksyon ng pamahalaan nito.
