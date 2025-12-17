Video | Amerikanong Hudyo: “Dahil sa Aksyon ng Israel, Hindi Ko na Nararamdaman ang Kaligtasan”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang Amerikanong Hudyo ang nagpahayag: “Dahil sa mga aksyon ng Israel, hindi ko na nararamdaman ang kaligtasan. Ang mga krimen ng pamahalaang ito ay naglalagay sa mga Hudyo sa buong mundo sa panganib.”
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pagkawala ng Pakiramdam ng Kaligtasan:
Binibigyang-diin ng pahayag na ang agresibong patakaran ng Israel ay nagdudulot ng takot at kawalan ng kapanatagan sa mga Hudyo mismo, kahit sa labas ng Israel.
2. Pandaigdigang Implikasyon:
Ang mga aksyon ng pamahalaang Israel ay nagkakaroon ng epekto sa reputasyon ng komunidad ng mga Hudyo sa buong mundo, na naglalagay sa kanila sa kritikal at delikadong sitwasyon.
3. Panawagan sa Kamalayan at Pagbabago:
Ang ganitong mga pahayag ay nagsisilbing paalaala na ang pampulitika at militar na aksyon ay may direktang epekto sa mga ordinaryong mamamayan, at ang pandaigdigang opinyon ay mahalaga sa paghubog ng mga patakaran.
