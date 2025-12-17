Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iraq: “Hindi Nais ng Iran ang Digmaan, Ngunit Handa sa Lahat ng Senaryo”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sinabi ni Fuad Hussein, Ministro ng Ugnayang Panlabas ng Iraq, sa isang panayam sa Al Arabiya:
"Hindi hinahangad ng Iran ang digmaan, ngunit inihahanda nito ang sarili para sa anumang posibleng pag-atake."
Idinagdag niya na ang mga banta mula sa Israel sa Iraq, Lebanon, at Syria ay nagpapatuloy, at higit sa ibang bansa sa rehiyon, apektado ang Iraq ng kasalukuyang tensyon.
Binanggit din ng Ministro na may ilang bansa sa pamahalaan ng Iraq na mas pinapaboran ang ilang partikular na partido, ngunit ang huling desisyon ay nasa kamay ng mamamayan ng Iraq. Anumang pagtatangkang magtakda ng kondisyon para sa pagbubuo ng gobyerno mula sa alinmang bansa ay itinuturing na mali.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Huwag Hanapin ang Digmaan:
Binibigyang-diin ng pahayag na ang Iran ay hindi naghahangad ng direktang labanan, subalit aktibong inihahanda ang sarili para sa anumang posibleng senaryo. Ito ay nagpapakita ng disiplina at pagiging maingat sa seguridad.
2. Rehiyonal na Epekto ng Tensyon:
Ang mga banta mula sa Israel ay hindi limitado sa isang bansa lamang, kundi nakaapekto sa buong rehiyon—lalo na sa Iraq na nasa gitna ng geopolitical tension.
3. Kalayaan at Soberanya ng Iraq:
Ang ministro ay muling pinagtibay ang prinsipyo na ang huling desisyon para sa pamahalaan ay nasa kamay ng Iraqi people. Ang panlabas na impluwensya sa proseso ng politika ay itinuturing na mali at hindi makatarungan.
4. Strategic Readiness:
Ang kakayahan ng Iran na maghanda para sa anumang senaryo ay nagpapahiwatig ng mataas na antas ng strategic planning at military preparedness, na mahalaga sa rehiyonal na seguridad.
............
328
Your Comment