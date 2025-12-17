Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Benjamin Netanyahu na ang sibilisasyong Kanluranin ay nabuo batay sa tradisyong Hudyo-Kristiyano. Ayon sa kanya, kung natalo ang mga Maccabee, hindi sana nanatili ang Hudaismo, hindi rin mabubuo ang sibilisasyong Hudyo-Kristiyano, at hindi kailanman lilitaw ang Estados Unidos.
Sa diskursong pampulitika ng Zionismo at ng Kanluran, ang mga Maccabee ay itinuturing na sagisag ng “banal na paglaban” at ng pananatili. Ang kanilang tagumpay at ang tinaguriang “paglilinis ng Templo” ang pinagmulan ng pagdiriwang ng Hanukkah, na sa kasalukuyan ay muling binibigyang-kahulugan upang magbigay-lehitimasyon sa mga patakaran at digmaan ng kasalukuyang panahon.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pag-uugnay ng Kasaysayan at Pulitika:
Ikinakabit ng pahayag ang sinaunang kasaysayan ng relihiyon sa modernong pampulitikang identidad, kung saan ginagamit ang mga naratibong panrelihiyon upang bigyang-katwiran ang kontemporaryong mga posisyon at alyansa.
2. Simbolismo ng mga Maccabee:
Ang mga Maccabee ay inilalarawan bilang huwaran ng paglaban at kaligtasan. Ang ganitong simbolismo ay madalas gamitin upang palakasin ang moral na batayan ng mga desisyong pampulitika at panseguridad sa kasalukuyan.
3. Diskursong Lehitimasyon:
Ang pagbanggit sa Hanukkah at sa “paglilinis ng Templo” bilang historikal na sandigan ay nagpapakita kung paanong ang mga ritwal at alaala ng nakaraan ay nagiging kasangkapan sa pagbibigay-katwiran sa mga patakaran at digmaan ngayon.
