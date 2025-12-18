Video | Retiradong Heneral ng Lebanon: “Nanlumo ang Israel at Estados Unidos at Humingi ng Tigil-Putukan sa 12-Araw na Digmaan”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang retiradong brigadier general ng Hukbong Sandatahan ng Lebanon ang nagsalita tungkol sa mga kaganapan sa tinaguriang 12-araw na digmaan, at inihayag na ang Estados Unidos ay lubhang nababahala sa pagpapatuloy ng labanan.
Ayon kay Munir Shehadeh, sinabi ng Estados Unidos na kung nagpatuloy pa ang digmaan ng isa pang linggo, ang Israel ay makakaranas ng napakalawak na pagkawasak—hindi sa kahulugang ganap na pagkalipol, kundi sa anyo ng malubha at hindi na mababawi na pinsala.
Idinagdag niya na mula sa unang araw ng digmaan, sa pagsisimula ng pagpapakawala ng mga missile ng Iran, at matapos ang labindalawang araw, malinaw na napatunayan na ang Iran ay nagtataglay ng lubhang mapanirang kakayahang misayl, at ang Israel ay umabot na sa isang kritikal na yugto.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Antas ng Pangamba ng Estados Unidos:
Ipinahihiwatig ng pahayag na ang Washington ay may seryosong pag-aalala sa mga posibleng kahihinatnan ng patuloy na digmaan, partikular sa epekto nito sa seguridad at katatagan ng Israel.
2. Pagbabago sa Balanse ng Lakas Militar:
Ang binigyang-diin na kakayahang misayl ng Iran ay nagpapakita ng pagbabago sa balanse ng lakas sa rehiyon, kung saan ang deterrence ay hindi na lamang teoretikal kundi aktuwal na napatunayan sa larangan.
3. Kritikal na Yugto ng Israel:
Ang paglalarawan sa Israel bilang nasa “kritikal na yugto” ay nagpapahiwatig ng limitasyon ng kakayahan nitong tiisin ang pangmatagalang mataas na antas ng labanan, lalo na sa harap ng tuluy-tuloy at mataas na intensity na pag-atake.
