“Hindi ako tagasuporta ng sistemang pampulitika ng Iran, subalit ang katotohanan ay malinaw: kung hindi nakialam ang Estados Unidos sa 12-araw na digmaan, hindi kakayanin ng Israel na ipagpatuloy ang labanan at de-facto ay matatalo ito.”
Idinagdag niya na ang Iran ay isang malawak na bansa na may malalim na heograpikal na saklaw at mataas na kakayahang sumalo ng mga pag-atake, samantalang ang Israel ay maliit at maselan, at madaling bumigay kapag nasa ilalim ng matinding presyon. Binigyang-diin din niya na ang pagmamaliit sa Iran—isang bansang may mahigit limang libong taong kasaysayan ng pampulitikang karanasan at malalim na ugat ng estado—ay isang malinaw na anyo ng labis na pagiging simple at maling pagtataya.
Maikling Pinalawak na Komentaryo
1. Pag-amin mula sa Isang Hindi Kakampi:
Ang bigat ng pahayag ay nagmumula sa katotohanang ang nagsalita ay hayagang hindi tagasuporta ng sistemang pampulitika ng Iran, na nagbibigay ng kredibilidad sa kanyang pagsusuri mula sa pananaw na hindi ideolohikal.
2. Asimetrikong Katatagan ng mga Estado:
Binibigyang-diin ang kaibahan sa istruktura ng dalawang bansa—ang Iran bilang estadong may lawak, lalim, at kakayahang tumagal, laban sa Israel na mas limitado ang heograpiya at mas madaling maapektuhan ng pangmatagalang tensyon.
3. Maling Kalkulasyon sa Rehiyonal na Pulitika:
Ang babala laban sa pagmamaliit sa Iran ay nagpapakita ng mas malawak na isyu sa rehiyonal na estratehiya, kung saan ang kakulangan sa historikal at pampulitikang pag-unawa ay maaaring humantong sa seryosong pagkakamali sa pagpapasya.
