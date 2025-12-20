Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng pahayagang British na Financial Times, batay sa pahayag ng isang opisyal ng pamahalaan ng United Kingdom na humiling na huwag pangalanan, na hindi itutuloy ng London ang unilateral na pagsamsam sa mga nakapirming ari-arian ng Russia matapos mabigo ang Konseho ng Europa na makamit ang isang kolektibong kasunduan hinggil sa naturang panukala.
Ayon pa sa ulat, bago ang pulong ng Konseho ng Europa noong Biyernes (Disyembre 19 / 28 Azar), nakahanda umano ang London na ilaan hanggang walong bilyong libra sterling (humigit-kumulang 10.6 bilyong dolyar ng Estados Unidos) mula sa mga nakapirming ari-arian ng Russia sa loob ng United Kingdom upang ipagkaloob sa Ukraine. Gayunman, matapos ang naturang pagpupulong, umurong ang pamahalaang British sa pagpapatupad ng desisyong ito.
Idinagdag ng Financial Times na sa kabila ng pag-atras na ito, patuloy pa ring makikipagtulungan ang London sa Group of Seven (G7) at sa Unyong Europeo sa mga pagsisikap na pondohan at suportahan ang Ukraine.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pag-atras ng United Kingdom sa unilateral na pagsamsam ng mga ari-arian ng Russia ay nagpapakita ng sensitibong balanse sa pagitan ng pampulitikang layunin at mga limitasyong legal sa pandaigdigang antas. Ang kabiguan ng Konseho ng Europa na magkaisa sa usaping ito ay naglantad sa mga pagkakaiba ng pananaw sa loob ng Kanluran hinggil sa legalidad at mga posibleng pangmatagalang implikasyon ng naturang hakbang.
Mula sa analitikal na pananaw, ipinahihiwatig ng desisyong ito na nananatiling maingat ang London sa paglabag sa umiiral na mga pamantayan ng internasyonal na batas sa pananalapi at soberanya ng estado, lalo na sa kawalan ng kolektibong pahintulot ng Europa. Gayunpaman, ang pagpapatuloy ng pakikipagtulungan sa G7 at EU ay nagpapakita na ang estratehikong suporta sa Ukraine ay mananatiling bahagi ng pangunahing patakaran ng Britain—bagama’t isinasagawa sa mas maingat at koordinadong paraan.
