Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng mga midya sa Syria ang paglapag ng limang sasakyang panghimpapawid na kargamentong militar ng Estados Unidos sa hilagang-silangang bahagi ng bansa.
Ayon sa mga ulat, ang mga naturang eroplano ay may sakay na kagamitang militar na kabilang sa tinatawag na “internasyonal na koalisyon” na pinamumunuan ng Estados Unidos, at lumapag sa base militar ng al-Shaddadi, na matatagpuan sa timog ng lalawigan ng Al-Hasakah.
Idinagdag pa ng ilang midya na ang bahagi ng kargamento ng mga eroplanong ito ay inilipat patungo sa hilagang Iraq, na nagpapahiwatig ng patuloy na paggalaw at muling pagpoposisyon ng mga pwersa at kagamitan ng Estados Unidos sa rehiyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pagdating ng mga sasakyang panghimpapawid na kargamentong militar ng Estados Unidos sa hilagang-silangang Syria ay sumasalamin sa patuloy na presensyang militar ng Washington sa rehiyon, sa kabila ng mga panawagan para sa pagbawas o pagwawakas ng dayuhang interbensyon. Ang paggamit ng base sa Al-Shaddadi, na isang estratehikong lokasyon, ay nagpapakita ng kahalagahan ng lugar sa mga operasyong panseguridad at lohistikal ng koalisyon.
Mula sa analitikal na pananaw, ang ulat hinggil sa paglipat ng bahagi ng mga kargamento patungong hilagang Iraq ay nagpapahiwatig ng mas malawak na rehiyonal na koordinasyon ng militar sa pagitan ng Syria at Iraq. Ipinapakita nito na ang mga hakbang na ito ay hindi hiwa-hiwalay na aksyon, kundi bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Estados Unidos sa Gitnang Silangan—isang estratehiyang patuloy na may implikasyon sa soberanya ng mga estado, balanse ng kapangyarihan, at pangmatagalang katatagan ng rehiyon.
..........
328
Your Comment