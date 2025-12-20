Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Maria Zakharova, tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation, na anumang ilegal na hakbang na may kaugnayan sa mga ari-arian ng Russia ay hindi mananatiling walang tugon.
Sa kanyang pahayag, binigyang-diin ni Zakharova—kaugnay ng desisyon ng Konseho ng Europa na ipagpatuloy ang paglalaan ng pondo sa pamahalaan ng Ukraine—na ang mga Europa na may labanang paninindigan laban sa Russia ay walang tunay na interes sa pagtatapos ng digmaan sa Ukraine.
Dagdag pa niya, hindi mahalaga kung ano mang mga “matalinong planong may anyong legal” ang maaaring likhain ng Unyong Europeo, sapagkat walang anumang legal na batayan sa ilalim ng internasyonal na batas para sa pagyeyelo, pagsamsam, o paggamit ng mga ari-arian ng Bangko Sentral ng Russia.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pahayag ng Moscow ay nagpapakita ng patuloy na matinding pagtatalo sa larangan ng internasyonal na batas at pampinansyal na soberanya. Mula sa pananaw ng Russia, ang mga hakbang na isinusulong ng ilang estado sa Europa ay itinuturing na paglabag sa mga pangunahing prinsipyo ng pandaigdigang sistemang pinansyal, partikular ang kaligtasan ng mga reserbang pananalapi ng mga soberanong estado.
Sa antas ng pagsusuri, ang babala ni Zakharova ay nagsisilbing diplomatikong signal na ang anumang unilateral o kolektibong aksyon laban sa mga ari-arian ng Russia ay maaaring magbunga ng mga hakbang na kapalit—sa legal, ekonomiko, o pampulitikang larangan. Ipinahihiwatig din nito ang lumalalim na hidwaan sa pagitan ng Russia at ng Unyong Europeo, kung saan ang isyu ng pondo at ari-arian ay nagiging sentral na instrumento ng presyur sa mas malawak na tunggalian kaugnay ng Ukraine.
Sa kabuuan, ipinapakita ng usaping ito ang panganib ng pagpapahina sa mga umiiral na pamantayan ng internasyonal na batas, na maaaring magdulot ng pangmatagalang epekto hindi lamang sa kasalukuyang krisis, kundi sa tiwala at katatagan ng pandaigdigang sistemang pinansyal.
