Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng ALMA Research and Education Center, isang institusyong pananaliksik sa larangan ng militar na kaanib ng rehimeng Sionista, na ang Hezbollah ay may hindi bababa sa 20,000 misil sa kasalukuyan.
Ayon sa ulat, hindi pa kabilang sa bilang na ito ang mga misíl na nakuha ng Hezbollah sa loob ng kasalukuyang taon, na nagpapahiwatig na ang aktuwal na imbentaryo ay maaaring higit pa sa tinatayang bilang.
Samantala, isang dating tagapayo sa ekonomiya ng Pinagsamang Punong-Himpilan ng Hukbong Sandatahan ng rehimeng Sionista ay nauna nang umamin na ang Hezbollah ng Lebanon ay kabilang sa limang pinakamalalakas na puwersang misil sa buong mundo batay sa dami ng kanilang reserba.
Sinabi ni Ram Aminach na hindi ganap na nauunawaan ng mga Israeli (mga naninirahan sa mga pamayanang paninirahan) ang lawak at bigat ng banta na nagmumula sa Hezbollah. Idinagdag pa niya na hindi magkakaroon ng kakayahang harapin ng rehimeng Israeli ang Hezbollah nang hindi tuwirang nasasangkot sa isang sagupaan laban sa Lebanon
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang mga pahayag na ito—na nagmumula mismo sa mga institusyong pananaliksik at dating opisyal ng panig ng Israel—ay nagpapakita ng lumalalim na pagkilala sa kakayahang militar ng Hezbollah, partikular sa larangan ng misíl. Ang pag-amin na kabilang ang Hezbollah sa pinakamalalakas na puwersang misil sa mundo ay may mahalagang implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon.
Mula sa analitikal na pananaw, ang ganitong mga ulat ay nagpapahiwatig na ang estratehiya ng deterrence (pagpigil sa pamamagitan ng banta) ng Hezbollah ay patuloy na epektibo. Kasabay nito, inilalantad nito ang pagkakaiba sa pagitan ng pampublikong persepsyon at aktuwal na pagtatasa ng seguridad sa loob ng Israel. Ang babala na hindi maaaring harapin ang Hezbollah nang hindi nadadamay ang buong Lebanon ay nagpapakita na ang anumang eskalasyon ay malamang na maging malawak at may mataas na gastusin, hindi lamang sa militar kundi pati sa panrehiyong katatagan.
