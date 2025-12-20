Pahayag ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Estados Unidos: Ang Venezuela ay banta sa Kanlurang Hemisperyo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Marco Rubio, Kalihim ng Ugnayang Panlabas sa administrasyon ni Donald Trump, na ang patakarang panlabas ng Estados Unidos ay muling inihanay patungo sa tinatawag nitong pambansang interes, at ipinagtanggol ang naturang direksiyon sa pamamagitan ng pag-angkin na ang Venezuela ay isang banta sa katatagan ng Kanlurang Hemisperyo.
Sa pagpapatuloy ng mga paratang ng Washington laban sa pamahalaan ni Pangulong Nicolás Maduro, iginiit ni Rubio na ang Venezuela ay umano’y aktibong nakikipag-ugnayan sa mga organisasyong sangkot sa drug trafficking, na tinuturing ng administrasyong Trump bilang mga internasyonal na grupong terorista.
Bagama’t hayagang itinuturing ng administrasyong Trump ang pagbabago ng pamahalaan sa Venezuela bilang isang layunin, tumanggi si Rubio na direktang sagutin ang tanong hinggil sa regime change. Gayunman, iginiit niya na si Maduro ay isang malaking problema para sa rehiyon.
Kaugnay naman ng Islamikong Republika ng Iran, inulit ni Rubio ang mga paratang ng Estados Unidos laban sa programang nuklear ng Tehran, habang sinasabing sinusuportahan ang mamamayang Iranian—sa kabila ng katotohanang inilagay ng administrasyong Trump ang mga Iranian sa listahan ng mga mamamayan na ipinagbabawal ang pagpasok sa Estados Unidos. Inamin din niya na ang alitan ng Washington at Tehran ay hindi limitado sa iisang isyu.
Tungkol sa Gaza, sinabi ni Rubio na hindi pa pinal ang mga detalye ng isang iminungkahing international stabilization force. Ayon sa kanya, ang mga pandaigdigang lider ay kasalukuyang bumubuo ng mga detalye ng isang plano para sa pagpapatupad ng tigil-putukan, kabilang ang posibleng pagbuo ng naturang puwersa.
Sa usapin naman ng tensyon sa pagitan ng Washington at Beijing, sinabi ni Rubio na nauunawaan ng magkabilang panig ang pangangailangan ng kooperasyon, bagama’t inaasahang mananatili ang mga tensyon sa maraming isyu.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang mga pahayag ni Marco Rubio ay nagpapakita ng mas mahigpit at ideolohikal na balangkas ng patakarang panlabas ng administrasyong Trump, kung saan ang mga isyu sa Latin America, Gitnang Silangan, at Asya ay itinuturing sa lente ng banta sa seguridad at impluwensiya ng Estados Unidos. Ang pag-uugnay ng Venezuela sa terorismo at transnasyonal na krimen ay bahagi ng matagal nang estratehiya ng Washington upang bigyang-katwiran ang pampulitikang at ekonomikong presyur laban sa Caracas.
Mula sa analitikal na pananaw, kapansin-pansin ang pagkakaiba sa pagitan ng retorika at patakaran—lalo na sa usapin ng Iran, kung saan ang deklaradong suporta sa mamamayan ay kasabay ng mga hakbang na nagpapataw ng kolektibong paghihigpit. Samantala, ang mga pahayag hinggil sa Gaza at sa ugnayan sa China ay nagpapahiwatig ng isang pragmatikong pangangailangang makipag-ugnayan, kahit sa gitna ng patuloy na tensyon. Sa kabuuan, inilalarawan ng diskursong ito ang isang patakarang panlabas na sabay na konprontasyonal at transaksiyonal, na may malalawak na implikasyon sa katatagan ng mga rehiyon na sangkot.
...........
328
Your Comment