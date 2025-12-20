“Pambato ng Iran”; napiling slogan ng ika-anim na anibersaryo ng pagkamartir ni Shahid Qasem Soleimani

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Ipinahayag ni Khodadadi, tagapagsalita ng Lupon para sa Paggunita ng Ika-anim na Anibersaryo ng Pagkamartir ni Martir na Heneral Qasem Soleimani, na ang seremonya ng paggunita sa pagkamartir ng tinaguriang “Sardar ng mga Puso” ay gaganapin sa ika-Una ng Enero (Disyembre–Enero), sa Mosalla ng Tehran. Ayon sa kanya, ang opisyal na slogan ng seremonya ngayong taon ay “Iranmard” (Lalaking Iraniano/Anak ng Iran/Pambato ng Iran).
Idinagdag pa niya na si Martir na Heneral Qasem Soleimani ay isang tunay na tagapagtanggol ng karapatang pantao at isang tapat na sundalo ng Iran, na nagsusulong ng pangmatagalan at pandaigdigang kapayapaan, at nagnanais ng katahimikan at seguridad para sa lahat ng sangkatauhan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang pagpili sa salitang “Iranmard” bilang slogan ay may malinaw na simbolikong at ideolohikal na kahulugan. Sa kontekstong pampulitika at panlipunan ng Iran, ang terminong ito ay kumakatawan sa mga pagpapahalagang gaya ng katapangan, katapatan, paglilingkod sa bayan, at pananagutan sa mas malawak na sangkatauhan. Sa ganitong balangkas, inilalarawan si Qasem Soleimani hindi lamang bilang isang pigurang militar, kundi bilang isang pambansang simbolo ng identidad at prinsipyo.
Mula sa analitikal na pananaw, ang diskursong inilalahad sa anibersaryong ito ay naglalayong iugnay ang kanyang alaala sa mas malawak na mga konsepto ng kapayapaan, seguridad, at karapatang pantao, sa halip na limitahan ito sa usaping militar. Ipinapakita nito kung paanong ang mga pampublikong paggunita ay nagiging daluyan ng kolektibong naratibo, na humuhubog sa pambansang kamalayan at sa paraan ng pagtingin sa papel ng bansa sa rehiyonal at pandaigdigang antas.
...........
328
Your Comment