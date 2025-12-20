Ayatollah Tahriri: Ang Ahensyang Balita ng ABNA24 o News Agency ay nasa landas ng “banal na media jihad” — isang jihad na ang patutunguhan ay ang Diyo

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pagpupulong sa pagitan ng Punong Patnugot ng International ABNA News Agency at ni Ayatollah Mohammad-Baqer Tahriri, binigyang-diin ng kilalang iskolar na ang gawain ng ABNA ay kabilang sa isang “banal na jihad sa larangan ng media.”
Ayon kay Ayatollah Tahriri
“Kayo ay nasa landas ng isang ‘banal na jihad’—isang jihad na ang patutunguhan ay ang Makapangyarihang Diyos, at ang landas nito ay ang mga maka-Diyos na kaalaman at ang paglalakbay tungo sa Panginoon.”
Idinagdag pa niya na ang mga Walang-Dungis na Imam (sumakanila ang kapayapaan), sa lahat ng larangan—mula sa pakikipagdayalogo sa mga ateista hanggang sa pagpapaliwanag ng mga alituntuning pang-islami—ay patuloy na nagsikap na paunlarin at gisingin ang likas na kalikasan (fitrah) ng tao. Sa kasalukuyang panahon, aniya, maaaring gamitin ang makabagong agham at teknolohiya bilang mga kasangkapan upang higit na maipaliwanag at maitaguyod ang tawhid (paniniwala sa Kaisahan ng Diyos).
Binigyang-diin din ni Ayatollah Tahriri na kabilang sa pinakamahalagang dimensiyon ng tawhid ang propesiya (nubuwah) at pamumuno ng mga Imam (imamah), na kapag naipaliwanag nang wasto, ay nagiging gabay upang ituon ang fitrah ng tao tungo sa katotohanan.
Sa huli, sinabi niya na sa kasalukuyan, ang larangan ng balita at media ay isa sa mga pangunahing entablado ng jihad, at ang pagpapaliwanag ng pananampalataya, kabanalan, at ng iba’t ibang aspekto nito ay nangangailangan ng masidhing pagsisikap, malinaw na pananaw (basirah), at matibay na pag-asa sa dalawang pangunahing sanggunian: ang Banal na Qur’an at ang Ahl al-Bayt (sumakanila ang kapayapaan).
Maikling Pinalawak na Analitikal na Puna
Ang mga pahayag ni Ayatollah Tahriri ay nagpapakita ng isang malawak at kontemporaryong pag-unawa sa konsepto ng jihad, na hindi limitado sa pisikal na pakikibaka kundi nakapokus sa intelektuwal, etikal, at pangkulturang pagsisikap. Sa kontekstong ito, ang media ay itinuturing bilang isang makapangyarihang larangan ng impluwensiya, kung saan ang katotohanan, pananampalataya, at mga maka-Diyos na pagpapahalaga ay maaaring ipagtanggol at ipalaganap.
Mula sa analitikal na pananaw, ang pag-uugnay ng media sa Qur’an at Ahl al-Bayt bilang pangunahing sanggunian ay nagpapahiwatig ng isang normatibong balangkas para sa gawaing pamamahayag—isang balangkas na nakasentro sa pananagutan, layuning espirituwal, at paglilingkod sa sangkatauhan. Ipinapakita rin nito kung paanong ang makabagong teknolohiya ay maaaring maging daluyan ng da‘wah at paghubog ng kamalayang panrelihiyon, kung ito ay gagamitin nang may basirah, integridad, at malinaw na layunin.
...........
328
Your Comment