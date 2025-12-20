Panawagan ng Hashd al-Shaabi para sa Isang Milyong-Taong Martsa sa Ikaanim na Anibersaryo ng Pagkamartir ng mga “Pinunò ng Tagumpay”

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Naglabas ng isang opisyal na pahayag ang Organisasyon ng Hashd al-Shaabi na nananawagan sa malawak at milyun-milyong partisipasyon ng mamamayan sa martsa bilang paggunita sa ikaanim na anibersaryo ng pagkamartir ng tinaguriang “mga Pinunò ng Tagumpay.”
Ayon sa nasabing pahayag, ang seremonyang ito ay gaganapin sa ika-12 ng Dey 1404 (kalendaryong Hijri Shamsi) bilang pag-alala sa anibersaryo ng pagkamartir ni Heneral Haj Qassem Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, at ilan sa kanilang mga kasamahan. Ang martsa ay magsisimula pagkatapos ng panalangin sa Maghrib, mula sa mismong lugar na pinagtangkaan at tinarget ng pag-atake ng Estados Unidos—na matatagpuan sa Kalsada ng Martir na si Abu Mahdi al-Muhandis—at magpapatuloy hanggang hatinggabi.
Binigyang-diin pa sa pahayag na ang aktibong paglahok ng mamamayan sa martsa ay nagsisilbing muling pagpapatibay ng tipan sa mga martir at isang malinaw na mensahe ng pagpapatuloy ng landas ng paglaban. Idiniin din na ang mga dugong dumanak alang-alang sa pagtatanggol at pangangalaga sa Iraq ay hinding-hindi masasayang, at ang mga nag-aakalang ang pamamaslang ay magwawakas sa diwa ng paglaban ay nabubuhay sa isang ilusyon.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Sa kontekstong panlipunan at pampulitika ng rehiyon, ang panawagang ito ng Hashd al-Shaabi ay hindi lamang isang paanyaya sa pisikal na paglahok sa isang martsa, kundi isang simbolikong pagkilos ng kolektibong alaala at paninindigan. Ang paggunita sa mga martir, partikular sa mga lider na may mahalagang papel sa paglaban sa terorismo at panlabas na interbensyon, ay nagsisilbing mekanismo upang patatagin ang pambansang identidad at ang konsepto ng soberanya.
Mula sa pananaw na analitikal, malinaw na itinatampok ng pahayag ang tatlong mahahalagang mensahe:
1. Pagpapatuloy ng adhikain – ang kamatayan ng mga lider ay hindi wakas ng kilusan.
2. Lehitimasyon sa pamamagitan ng bayan – ang malawak na partisipasyon ng mamamayan ang nagbibigay ng moral at panlipunang lakas sa landas ng paglaban.
3. Pagtanggi sa politika ng pananakot – ang pagpaslang at dahas ay hindi epektibong paraan upang supilin ang mga ideolohiyang nakaugat sa paniniwala at sakripisyo.
Sa ganitong paraan, ang martsa ay nagiging hindi lamang pag-alala sa nakaraan, kundi isang pahayag ng kasalukuyang paninindigan at hinaharap na direksiyon ng kilusang paglaban sa Iraq.
...........
328
Your Comment