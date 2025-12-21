Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Video | Naglatag ng Hadlang ang Estados Unidos laban sa Turkey
Ipinahayag ng Embahador ng Estados Unidos sa Turkey na ang posibleng paghahatid ng mga F-35 fighter jets sa Turkey ay nakasalalay sa kundisyong ibalik ng Ankara ang sistemang panlaban sa himpapawid na S-400 sa Russia.
Gayunpaman, iginiit ng opisyal na paninindigan ng pamahalaan ng Turkey na ang dalawang usapin—ang programa ng F-35 at ang pagbili ng sistemang S-400—ay walang direktang ugnayan sa isa’t isa at hindi dapat pagdugtungin sa larangan ng diplomasya at depensa.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang pahayag ng Estados Unidos ay sumasalamin sa patuloy na estratehikong tensiyon sa loob ng NATO, kung saan ang usapin ng kompatibilidad ng mga sistemang panseguridad at ang impluwensiya ng Russia ay nananatiling sensitibo. Ang kondisyon na ibalik ang S-400 ay nagpapakita ng pagsisikap ng Washington na pigilan ang paggamit ng mga sandatang Ruso sa loob ng alyansang Kanluranin.
Sa kabilang panig, ang paninindigan ng Ankara na hiwalay ang dalawang isyu ay nagpapahiwatig ng hangarin nitong ipagtanggol ang sariling soberanya sa pagpapasya sa depensa, at panatilihin ang balanseng ugnayan sa pagitan ng Kanluran at iba pang pandaigdigang kapangyarihan.
Sa mas malawak na konteksto, ang hindi pagkakasundong ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa relasyong bilateral ng Estados Unidos at Turkey, kundi pati na rin sa pagkakaisa at estratehikong direksiyon ng NATO sa harap ng nagbabagong heopolitikal na kalagayan.
