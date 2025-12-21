Video | Sa Kauna-unahang Pagkakataon, Isang Taong may Kapansanan ang Naglakbay Patungong Kalawakan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang Aleman na babaeng inhinyero ang naging kauna-unahang taong may kapansanan na nakapaglakbay patungong kalawakan sa pamamagitan ng isang maikling suborbital flight na isinagawa ng kumpanyang Blue Origin.
Si Michaela Benthaus, isang aerospace at mechatronics engineer sa European Space Agency (ESA), ay kabilang sa mga pasaherong lumahok sa halos sampung minutong paglipad na tumawid sa Kármán Line, ang kinikilalang pandaigdigang hangganan sa pagitan ng himpapawid ng Daigdig at ng kalawakan.
Si Benthaus ay nagkaroon ng pinsala sa spinal cord matapos ang isang aksidente sa mountain biking, dahilan upang siya ay gumamit na ngayon ng wheelchair. Sa kabila nito, nagawa niyang maging bahagi ng isang makasaysayang misyon sa larangan ng eksplorasyong pangkalawakan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang pangyayaring ito ay isang mahalagang hakbang sa direksiyon ng inklusibidad at pagkakapantay-pantay sa agham at teknolohiya, partikular sa larangan ng eksplorasyong pangkalawakan na matagal nang itinuturing na eksklusibo at limitado.
Mula sa pananaw na analitikal, ang paglahok ni Michaela Benthaus ay:
Nagpapatunay na ang pisikal na kapansanan ay hindi hadlang sa mataas na antas ng siyentipiko at propesyonal na kontribusyon.
Nagbibigay ng makapangyarihang mensahe hinggil sa disenyo ng makabagong teknolohiya na isinasaalang-alang ang iba’t ibang kakayahan ng tao.
Nagbubukas ng diskurso tungkol sa etikal at panlipunang pananagutan ng mga ahensiya at pribadong kumpanya sa paglikha ng pantay na oportunidad.
Sa mas malawak na konteksto, ang makasaysayang paglipad na ito ay hindi lamang tagumpay sa teknolohiya, kundi isang tagumpay ng dignidad ng tao, na muling nagpapaalala na ang hangganan ng kalawakan ay maaaring tawirin—ngunit ang mas mahalaga ay ang pagbasag sa mga hangganan ng pananaw at diskriminasyon dito sa lupa.
