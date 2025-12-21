Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Habang hinihigpitan ng hukbong Israel ang pagpasok ng maraming mahahalagang kalakal sa Gaza Strip, lumalabas ang mga ulat na may pinadadali at pinadadaling smuggling ng droga patungong rehiyon. Ang phenomenon na ito ay tinuturing na isang “silent war” laban sa lipunang Gaza.
Ayon sa isang mapagkakatiwalaang opisyal sa seguridad, sa kabila ng mahigpit na inspeksyon sa mga checkpoints, wala pang karayom ang nakakalusot nang hindi dumadaan sa advanced security systems. Ipinapakita nito na ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na gamot hindi posible nang walang kaalaman at direktang papel ng okupanteng rehimen.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang ulat na ito ay nagpapakita ng isang estratehikong anyo ng digmaan kung saan ang psychological at social disruption ay ginagamit bilang kasangkapan sa kontrol ng populasyon. Sa kontekstong panlipunan, ang pagpasok ng droga sa Gaza ay may potensyal na:
Magdulot ng pagsira sa moral at istruktura ng komunidad,
Palalimin ang krisis pangkalusugan at pampamilya, at
Patatagin ang kontrol ng pananakop sa pamamagitan ng hindi tradisyunal na digmaan.
Mula sa perspektibong analitikal, malinaw na ang paggamit ng droga bilang instrumento ng pananakop ay humahadlang sa kapasidad ng lipunan na lumaban sa okupasyon, at naglalarawan ng masalimuot na dimensyon ng digmaan na lampas sa karaniwang militar na aksyon. Ang ganitong uri ng “silent warfare” ay nagpapakita ng pangangailangan ng pandaigdigang atensyon at suporta para sa proteksyon ng lipunan at kabataan ng Gaza.
