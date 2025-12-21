Pangamba ng mga Zionista sa Umano’y Pag-hack sa mga Telepono ng mga Opisyal ng Rehimeng Israeli

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isinulat ng pahayagang Zionistang Maariv na ang tunay na pinsala ng insidenteng ito ay unti-unting mahahayag sa mga darating na araw, at matapos ang sinasabing pagpapahiya kay Bent ng Iran, ang tanong ngayon ay kung sino ang susunod.
Ayon sa ulat, malaki ang posibilidad na ang mga Iranian hackers, na nag-angking nakapasok sa mga mobile phone ng ilang mataas na opisyal ng Israel, ay talagang nakapapasok sa mga application na naka-install sa mga telepono ng mga personalidad na Israeli.
Idinagdag pa na ang saklaw at antas ng pagpasok sa mga sistemang ito ay magiging mas malinaw sa mga susunod na araw.
Binanggit din ng Maariv na ang Iran ay nagsagawa ng malawakang pamumuhunan sa tinatawag nitong digmaan laban sa Israel, at sa pagkakataong ito ay pumasok sa larangan ng digmaang digital.
Ayon sa ulat, ang pagpasok sa mga mobile phone, digital account, at social media networks, gayundin ang pagsisikap na akitin ang mga kabataang Israeli—mga babae at lalaki—o maging ang mga residente at turistang naroroon sa Israel para sa mga gawaing paniniktik, ay hindi dapat maliitin.
Bagama’t maaaring hindi ituring ang mga gawaing ito bilang klasikal at malalim na operasyong paniniktik sa tradisyunal na kahulugan, binigyang-diin na taglay ng mga ito ang napakalaking potensyal na makapinsala sa pambansang seguridad ng Israel.
Tinukoy rin ng pahayagan na ang pangunahing problema ay ang paraan ng pagkilos ng aparatong panseguridad, na umano’y mabagal, hindi episyente, kulang sa katalinuhan, at may maling pamamaraan.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagmumuni-muni
Ang ulat na ito ay sumasalamin sa pagbabago ng anyo ng makabagong tunggalian, kung saan ang larangan ng digmaan ay hindi na lamang pisikal o militar, kundi digital at sikolohikal. Ang tinutukoy na mga cyber intrusion at social engineering ay nagpapakita kung paanong ang impormasyon, teknolohiya, at social networks ay nagiging sentrong kasangkapan sa kontemporaryong seguridad at kontra-seguridad.
Sa pananaw na analitikal, ang ganitong mga pangyayari ay naglalantad ng tatlong mahahalagang usapin:
1. Pagiging bulnerable ng mga institusyon sa harap ng mabilis na umuunlad na teknolohiyang digital;
2. Paglipat ng tunggalian mula sa lantad na komprontasyong militar tungo sa mas tahimik ngunit mas malawak na larangan ng cyber operations; at
3. Kahalagahan ng estratehikong adaptasyon, kung saan ang mga aparatong panseguridad ay kinakailangang maging mas mabilis, mas matalino, at mas episyente.
Sa kabuuan, ipinahihiwatig ng balitang ito na sa makabagong panahon, ang kapangyarihan at kahinaan ng mga estado ay lalong nasusukat sa kanilang kakayahang protektahan ang digital na espasyo, hindi lamang ang mga hangganang pisikal.
.........
328
Your Comment