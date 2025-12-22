Video | Senador Republikano ng Estados Unidos: Dapat bigyan ang Hamas ng tiyak na palugit—alinman sa isuko ang mga armas o muling harapin ang digmaan

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang senador mula sa Partido Republikano ng Estados Unidos ang nagsabing kinakailangang magtakda ng malinaw at tiyak na takdang panahon para sa Hamas: alinman ay tuluyang isuko ang kanilang mga armas o muling humarap sa digmaan.
Ayon sa kanya, kung hindi isusuko ng Hamas ang kanilang mga sandata at kung hindi nila ititigil ang muling pagpapalakas at pag-aarmas ng kanilang pwersa sa loob ng itinakdang panahon, “ibubuhos namin laban sa kanila ang buong lakas ng hukbong sandatahan ng Israel.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa umiiral na estratehiyang pampulitika at panseguridad ng ilang konserbatibong opisyal sa Estados Unidos, na nagbibigay-diin sa paggamit ng matinding presyur militar bilang pangunahing paraan sa pagharap sa mga armadong kilusan. Sa ganitong pananaw, ang diplomasya at negosasyon ay isinasantabi pabor sa ultimatum na may kasamang banta ng malawakang karahasang militar.
Mula sa pananaw ng ugnayang pandaigdig, ang ganitong uri ng diskurso ay nagpapataas ng panganib ng higit pang eskalasyon ng alitan at naglalagay sa rehiyon sa mas marupok na kalagayan. Bukod dito, ipinapakita rin nito ang matibay na suporta ng ilang pulitiko ng US sa aksyong militar ng Israel, anuman ang posibleng epekto nito sa populasyong sibilyan at sa pangmatagalang katatagan ng Gitnang Silangan.
