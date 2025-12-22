Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Lindsey Graham: Ayon sa senador ng Estados Unidos, kung sakaling mawala ang hukbong sandatahan ng Israel, pati na ang mga ahensiyang paniktik nito na Mossad at Shin Bet (Shabak), “magiging bulag tayo sa Kanlurang Asya simula pa bukas.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang pahayag ni Senador Lindsey Graham ay malinaw na nagpapakita ng antas ng pag-asa ng Estados Unidos sa Israel bilang pangunahing katuwang nito sa larangan ng paniktik at seguridad sa Kanlurang Asya. Sa diskursong ito, inilalarawan ang Israel hindi lamang bilang isang alyadong militar, kundi bilang sentral na “mata at tainga” ng Kanluran sa isang rehiyong itinuturing na estratehikong kritikal.
Sa perspektibong pampulitika at pangseguridad, ang ganitong pananaw ay nagpapahiwatig ng malalim na integrasyon ng mga estratehiya ng US at Israel, lalo na sa larangan ng intelligence gathering at counterterrorism. Gayunpaman, binubuksan din nito ang diskusyon hinggil sa sobrang pag-asa sa iisang aktor sa rehiyon, na maaaring magdulot ng limitasyon sa mas balanseng pag-unawa sa mga komplikadong realidad ng Kanlurang Asya at sa mga lehitimong interes ng iba pang mga bansa at mamamayan sa rehiyon.
