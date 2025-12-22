Senador ng Estados Unidos: Kayang punuin at pahinain ng mga misil ng Iran ang Iron Dome

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Lindsey Graham, isang senior na senador ng Estados Unidos na bumisita sa sinasakop na Palestina, ay inilarawan ang programang misayl ng Iran bilang isang “tunay na banta” sa rehimen ng Israel.
Sa isang panayam sa pahayagang Jerusalem Post, sinabi niya na sinimulan na ng Iran ang mga bagong hakbang upang muling buuin ang arsenal nito ng mga ballistic missile.
Ayon kay Graham, ang mga ballistic missile ng Iran ay itinuturing na ngayon bilang isang banta na kasing bigat ng programang nuklear ng Iran para sa Israel.
Dagdag pa niya: “Ang Hamas at Iran ay muling nag-oorganisa at nagpapalakas ng kanilang kakayahan. Ang Hezbollah sa Lebanon ay nagsisikap ding gumawa ng mas maraming armas. Nakapagbigay kami sa kanila ng mabibigat na pinsala, ngunit sila ay muling bumabangon, at sa larangan ng mga misil, ito ay isang tunay na banta sa Israel.”
Binigyang-diin din niya: “Hindi natin maaaring payagan ang Iran na magprodyus ng mga ballistic missile, sapagkat ang mga misayl na ito ay may kakayahang punuin at gawing hindi epektibo ang sistemang depensang misayl na Iron Dome. Isa itong napakalaking banta.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang mga pahayag ni Senador Lindsey Graham ay sumasalamin sa lumalawak na pananaw sa Washington na ang banta mula sa Iran ay hindi na lamang nakasentro sa isyung nuklear, kundi lalo na sa mabilis na pag-unlad ng kakayahan nito sa larangan ng mga ballistic missile. Ang pagbibigay-diin sa posibilidad na “masaturate” o mapuno ang sistemang Iron Dome ay nagpapakita ng pag-aalala na kahit ang mga advanced na depensang teknolohikal ay may limitasyon laban sa sabayang at malawakang pag-atake ng mga misil.
Sa mas malawak na kontekstong panrehiyon, ipinapakita ng diskursong ito ang patuloy na securitization ng Kanlurang Asya, kung saan ang mga isyung militar at paniktik ay binibigyang-priyoridad kaysa sa mga solusyong diplomatiko. Kasabay nito, pinatitibay nito ang naratibo na ang alyansa ng Estados Unidos at Israel ay nakabatay hindi lamang sa pulitika, kundi sa malalim na pagkakaugnay sa usaping estratehikong depensa at pangmatagalang seguridad.
