Video | Sagupaan sa Parlyamento ng Turkey kaugnay ng Badyet para sa 2026

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Naging saksi ang Pambansang Asembleya ng Turkey sa pisikal na sagupaan ng mga mambabatas mula sa iba’t ibang partido kaugnay ng pagtalakay sa badyet para sa taong 2026.
Ang matinding hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga sumusuporta at tumututol sa huling sesyon ng pag-apruba ng badyet ng Turkey para sa 2026 ay humantong sa aktuwal na pisikal na komprontasyon.
Ang insidente ay nagsimula matapos akusahan ng isang mambabatas mula sa oposisyon ang naghaharing partido ng kawalang-pakialam sa kalagayang pangkabuhayan ng mga pensiyonado at mga manggagawa. Bilang tugon, dalawang kinatawan ng Justice and Development Party (AKP) ang nakipagsagutan at nakipagbuno sa nasabing mambabatas, dahilan upang ang plenaryo ng parlyamento ay mauwi sa kaguluhan at suntukan sa pagitan ng magkabilang panig.
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ang pangyayaring ito ay sumasalamin sa tumitinding pampulitikang polarisasyon sa Turkey, lalo na sa usapin ng pambansang badyet na direktang nakaapekto sa kabuhayan ng mamamayan. Ang pagtutok ng oposisyon sa kalagayan ng mga pensiyonado at manggagawa ay nagpapakita ng lumalalim na panlipunang tensyon sa gitna ng hamong pang-ekonomiya, gaya ng implasyon at gastusin sa pamumuhay.
Samantala, ang paglala ng debate tungo sa pisikal na karahasan sa loob mismo ng parlyamento ay nagbubunyag ng kahinaan sa mekanismo ng demokratikong diskurso at institusyonal na pagpipigil. Sa mas malawak na konteksto, ang insidenteng ito ay maaaring magpahiwatig ng mas mahirap na proseso ng pampulitikang kompromiso sa hinaharap, lalo na habang papalapit ang mahahalagang desisyong pang-ekonomiya at panlipunan sa Turkey.
..........
328
Your Comment