The Guardian: Ang muling pagbalik ng taggutom sa Gaza ay hindi maiiwasan hangga’t nagpapatuloy ang okupasyon at pagkubkob

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang ulat, nagbabala ang pahayagang Britaniko na The Guardian na ang kalagayang pantao sa Gaza Strip ay nananatiling isang malubhang kabiguan ng sangkatauhan, sa kabila ng katotohanang pormal nang inalis ng ilang pandaigdigang institusyon sa pagsubaybay ng pagkain ang etiketa ng “taggutom” mula sa Gaza.
Ayon sa The Guardian, batay sa pinakabagong ulat ng Integrated Food Security Phase Classification (IPC) na inihanda sa suporta ng United Nations, humigit-kumulang 100,000 Palestino ang patuloy na nabubuhay sa mapaminsala at pinakamataas na antas ng kawalan ng seguridad sa pagkain.
Dagdag pa ng pahayagan, sa kabila ng limitadong pagtaas ng pagpasok ng tulong makatao bunga ng pandaigdigang presyur, nananatiling buo ang mga pangunahing estruktura ng pagkubkob, at ang panganib ng agarang pagbabalik ng taggutom ay ganap na makatotohanan.
Sa huli, nagbabala ang The Guardian: “Hangga’t nagpapatuloy ang okupasyong militar at ang pagkubkob, ang sambayanang Palestino ay mananatiling nakakulong sa isang artipisyal na siklo sa pagitan ng kaligtasan at kamatayan.”
Maikling Pinalawak na Pagsusuring Analitikal
Ipinapakita ng ulat ng The Guardian na ang pansamantalang pagbabago sa teknikal na klasipikasyon ng krisis sa pagkain ay hindi nangangahulugan ng tunay na pagbuti ng kalagayan sa lupa. Ang patuloy na okupasyon at sistematikong pagkubkob ay nagiging pangunahing salik sa paglikha ng istruktural na kagutuman, kung saan ang buhay ng mga sibilyan ay nakasalalay sa limitado at hindi matatag na daloy ng tulong.
Sa mas malawak na pananaw, binibigyang-diin ng pagsusuri na ang krisis sa Gaza ay hindi likas o natural, kundi bunga ng mga desisyong pampulitika at militar. Hangga’t hindi tinutugunan ang ugat ng problema—ang okupasyon at kolektibong parusa—ang banta ng taggutom ay mananatiling paulit-ulit, anuman ang pansamantalang pag-angat ng tulong makatao.
