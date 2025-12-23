Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Matapos ang sagupaan sa pagitan ng mga armadong grupong Kurdish na kilala bilang Syrian Democratic Forces (SDF) at ng mga puwersang panseguridad na kaanib ng Ministri ng Tanggulan na nasa ilalim ng pamumuno ni Abu Mohammad al-Julani, lider ng mga rebeldeng kasalukuyang may kontrol sa Damascus, sinimulan ng mga rebeldeng pwersa ang pagpapadala ng mabibigat na kagamitang militar patungong Aleppo.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang paglala ng tensyon sa Aleppo ay nagpapakita ng patuloy na pagkakawatak-watak ng kapangyarihan sa loob ng Syria, kung saan ang iba’t ibang armadong aktor ay naglalaban para sa teritoryo at impluwensiya. Ang pagpapadala ng mabibigat na sandata ay indikasyon ng pag-angat ng antas ng komprontasyon, na maaaring magdulot ng mas malawak na kawalang-katatagan sa rehiyon.
Sa kontekstong pampulitika at panseguridad, ang sagupaan sa pagitan ng mga puwersang Kurdish at ng mga pwersang kaanib ng pamunuan sa Damascus ay sumasalamin sa hindi pa nareresolbang usapin ng awtonomiya, pamamahala, at kontrol sa hilagang Syria. Ang ganitong mga hakbang-militar ay may potensyal na magpalala sa kalagayang pantao at magbunsod ng panibagong yugto ng karahasan, lalo na sa mga sibilyang komunidad na nasa gitna ng tunggalian.
Ang pangyayaring ito ay nagpapakita na ang krisis sa Syria ay nananatiling masalimuot at marupok, kung saan ang mga solusyong militar ay patuloy na inuuna kaysa sa inklusibo at pampulitikang pag-uusap.
