Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa pahayagang Hebreo na Yedioth Ahronoth, wala umanong ipinapakitang anumang palatandaan ang Hamas—kahit simboliko man lamang at sa harap ng mga kamera—na nagpapahiwatig ng intensiyon nitong isuko o ipasa ang mga sandata nito.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang ulat ng Yedioth Ahronoth ay sumasalamin sa patuloy na kawalan ng tiwala at lalim ng hidwaan sa pagitan ng Hamas at ng rehimeng Zionista. Ang kawalan ng kahit simbolikong hakbang tungo sa pagdidisarma ay nagpapahiwatig na, mula sa pananaw ng Hamas, ang sandata ay nananatiling pangunahing instrumento ng depensa at paninindigang pampulitika, lalo na sa konteksto ng patuloy na presyur militar at pampulitika.
Sa antas na panrehiyon, ang ganitong pagsusuri ng media ay nagbubunyag ng pagkakaiba ng mga naratibo: habang may mga panawagan para sa pagdidisarma bilang bahagi ng mga pampulitikang kasunduan, itinuturing naman ito ng mga kilusang paglaban bilang isang hakbang na maaaring magpahina sa kanilang kakayahang ipagtanggol ang sarili at ang kanilang komunidad.
Samakatuwid, ang kawalan ng senyales ng pagdidisarma ay hindi lamang usaping militar, kundi isang estratehikong pahayag na ang tunggalian ay nananatiling hindi pa nalulutas sa antas ng ugat—kabilang ang okupasyon, seguridad, at karapatan sa sariling pagpapasya.
