Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Iniulat ng pahayagang The New York Times na nabigo ang pagtatangka ng U.S. Coast Guard na samsamin ang oil tanker na “Bella-1.”
Ayon sa ulat, ang naturang oil tanker—na umano’y isinailalim sa mga parusa noong nakaraang taon dahil sa pagdadala ng langis mula sa Iran—ay hindi sumunod sa mga kautusan ng Estados Unidos, binago ang tinatahak na ruta, at tuluyang pumasok sa Karagatang Atlantiko.
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang kabiguan ng operasyon ng U.S. Coast Guard ay nagpapakita ng mga limitasyon sa pagpapatupad ng unilateral na mga parusang pandagat, lalo na sa bukas na karagatan kung saan umiiral ang masalimuot na mga usaping legal at pang-internasyonal na hurisdiksiyon. Ipinahihiwatig ng insidenteng ito na ang mga hakbang na pampulitika at pang-ekonomiya ay hindi laging nagreresulta sa agarang kontrol sa aktuwal na galaw ng pandaigdigang kalakalan ng enerhiya.
Sa mas malawak na konteksto, binibigyang-diin ng pangyayari ang patuloy na tensiyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, partikular sa usapin ng mga parusa at pag-export ng langis. Kasabay nito, itinatampok din nito ang hamon na kinahaharap ng mga kapangyarihang pandaigdig sa pagpapatupad ng kanilang mga patakaran sa isang sistemang internasyonal na nakabatay sa soberanya ng mga estado at kalayaan sa paglalayag sa dagat.
