Estados Unidos: Dapat Umalis si Maduro

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Batay sa Kalihim ng Kagawaran ng Panloob na Seguridad ng Estados Unidos, hindi lamang umano pagsamsam ng mga sasakyang-pandagat ang isinasagawa ng Washington.
Dagdag pa niya: “Nagpapadala kami ng mensahe sa buong mundo. Dapat umalis si Maduro. Ipagtatanggol namin ang aming mamamayan.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang pahayag ng opisyal ng Estados Unidos ay nagpapakita ng hayagang paninindigang pampulitika laban sa pamahalaan ni Pangulong Nicolás Maduro ng Venezuela. Ang pagbibigay-diin na ang mga aksyon ng Washington ay hindi lamang teknikal o panseguridad, kundi may layuning magpadala ng “mensaheng pandaigdig,” ay nagpapahiwatig ng mas malawak na estratehiyang pampulitika at diplomatikong presyur.
Sa larangan ng ugnayang pandaigdig, ang ganitong mga pahayag ay madalas na itinuturing na panghihimasok sa panloob na usapin ng isang soberanong estado, na nagdudulot ng tensiyon hindi lamang sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela, kundi pati na rin sa mga bansang tumututol sa ganitong uri ng patakaran. Kasabay nito, ipinapakita ng retorika ang patuloy na paggamit ng diskursong panseguridad bilang pagbibigay-katwiran sa mga hakbang na may malinaw na implikasyong pampulitika at pang-ekonomiya.
