Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Sa isang pahayag na umani ng malawakang batikos, sinabi ng embahador ng Estados Unidos na ang mga kritiko ng Israel ay umano’y “may sakit” at inihalintulad pa sa mga “umiinom ng maruming tubig mula sa imburnal.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Pagsusuri
Ang ganitong uri ng pahayag mula sa isang mataas na opisyal ng diplomasya ay nagbubunsod ng seryosong usapin hinggil sa etika ng diskursong pampubliko at responsibilidad ng mga kinatawan ng estado. Sa halip na makabuluhang tugon sa mga lehitimong kritisismo, ang paggamit ng mapanlait at dehumanizing na wika ay maaaring magpalala ng polarisasyon at magsara ng mga puwang para sa makatuwirang dayalogo.
Sa konteksto ng ugnayang pandaigdig, inaasahan sa mga diplomat ang maingat, propesyonal, at nakabatay sa respeto na pananalita, lalo na sa mga isyung may mataas na sensitibidad tulad ng Gitnang Silangan. Ang ganitong retorika ay maaaring magdulot ng pinsala sa kredibilidad ng diplomasya, mag-udyok ng mas matinding tensiyon, at magpalayo sa posibilidad ng konstruktibong pag-unawa sa pagitan ng magkakaibang pananaw.
