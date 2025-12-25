Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24 :- Isang dalubhasang Yemeni sa panayam ng ABNA24:
“Hindi nais ng kaaway na makita ang Yemen—maging sa hilaga man o sa timog—na nagtatamo ng katatagan at tunay na kalayaan.”
“Ang Yemen, sa ilalim ng pamumuno ni Sayyid Abdul-Malik al-Houthi, ay naging isang puwersang may kakayahang biguin ang mga proyektong Amerikano at ng rehimeng Sionista sa rehiyon.”
“Ang pangunahing layunin ng kamakailang mga panggigipit ay pahinain ang papel ng Yemen sa pagsuporta sa Gaza—isang pagsisikap na tiyak na mauuwi sa kabiguan.”
“Ang ipinapakitang hindi pagkakasundo sa pagitan ng Riyadh at Abu Dhabi ay isa lamang taktikal na paghahati ng mga tungkulin; kapwa sila kumikilos sa loob ng balangkas ng proyektong Amerikano–Sionista.”
“Ang Bab al-Mandab ay isa sa pinakamahalagang daluyan ng pandaigdigang kalakalan, at sa loob ng maraming dekada ay tinatangkang kontrolin ito ng rehimeng Sionista.”
Maikling Pinalawak na Analitikal na Komentaryo
Edition I: Heopolitikal na Kahalagahan ng Bab al-Mandab
Ang Bab al-Mandab ay isang estratehikong kipot na nag-uugnay sa Dagat Pula at Karagatang Indian. Ang pagkontrol dito ay nangangahulugan ng impluwensiya sa pandaigdigang kalakalan, enerhiya, at seguridad sa dagat—isang dahilan kung bakit ito matagal nang target ng mga kapangyarihang Kanluranin at ng Israel.
Edition II: Yemen Bilang Isang Aktor ng Rehiyonal na Paglaban
Ipinapakita ng pahayag na ang Yemen ay hindi na lamang isang larangan ng tunggalian kundi isang aktibong puwersang pampulitika at militar na may kakayahang hamunin ang umiiral na kaayusang heopolitikal na pinangungunahan ng Estados Unidos at ng rehimeng Sionista.
Edition III: Gaza at ang Pulitikal na Presyur
Ang pagsuporta ng Yemen sa Gaza ay naglalantad sa mas malawak na dimensyon ng tunggalian—hindi lamang ito isyung teritoryal, kundi isang moral at panrehiyong paninindigan laban sa pananakop at kolektibong parusa.
Edition IV: Ang Papel ng mga Rehiyonal na Alyado
Ang sinasabing hidwaan sa pagitan ng Saudi Arabia at UAE ay inilalarawan bilang estratehikong koordinasyon sa halip na tunay na alitan, na nagpapakita ng mas malawak na arkitektura ng kapangyarihang pinamamahalaan mula sa labas ng rehiyon.
Buod ng Mensahe
Sa kabila ng panlabas na presyur at mga sabwatan, ang Yemen ay inilalarawan bilang isang bansang ang pambansang determinasyon ay lalong tumitibay, at ang papel nito sa rehiyonal na balanse ng kapangyarihan ay patuloy na lumalakas.
